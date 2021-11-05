Костанаец, зарезавший жену на остановке, проведет 11 лет за решеткой

КОСТАНАЙ. 4 НОЯБРЯ - Суд приговорил жителя Костаная к 11 годам лишения свободы за убийство собственной жены в июне этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Убийство, которое потрясло всю страну, произошло на автобусной остановке 16 июня.

Азамат Модрахметов дождался, когда его бывшая супруга Дарина Ахмадиева будет возвращаться с работы. Сначала он начал с ней ругаться, а потом вытащил нож и нанес 14 смертельных ударов. Женщина буквально истекла кровью и скончалась в тот же момент", - сообщает телеканал Astana.tv.

Как следует из материалов суда, бывшие супруги - инвалиды по слуху, познакомились в специнтернате. Не жили вместе последние пять лет. После развода Азамат преследовал бывшую жену из-за ревности. По словам родственииков погибшей, женщина несколько раз обращалась в полицию, но защиты не получила.

После убийства бывшей супруги Модрахметов пытался покончить с собой, но выжил. И хотя в материалах дела указано, что у него есть психическое заболевание, экспертиза признала мужчину вменяемым.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области осужден житель Костаная за убийство бывшей супруги. Осужденный будет отбывать наказание в учреждении УИС максимальной безопасности", - рассказала глава пресс-службы Костанайского областного суда Зауре Едикова.

Кроме того, по решению суда, сестре и брату погибшей, которые признаны потерпевшими, осужденный должен будет выплатить по пять миллионов тенге морального ущерба. Дарине Ахмадиевой было 33 года, у нее остался одиннадцатилетний сын.