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Крупный штраф или ограничение свободы грозит жителю Северного Казахстана за незаконную охоту на дикого кабана22.01.2018
Криминал  10:06

Петропавловск. 22 января. Kazakhstan Today - Крупный штраф или ограничение свободы грозит жителю Северного Казахстана за незаконную охоту на дикого кабана, передает Kazakhstan Today.

Факт незаконной охоты был выявлен в Жамбылском районе. Сотрудники районного отдела внутренних дел и областного ДВД в ходе рейдовых мероприятий в лесу, вблизи села Усердное, обнаружены следы автомашины, шкуру дикого кабана с дробовыми отверстиями, а также внутренние органы. Следы от транспорта привели полицейских в село Казанка, что в 27 километрах от места обнаружения следов. У жителя этого населенного пункта в доме было обнаружено мясо убитого животного, охотничье ружье. Сумма ущерба составила 900 тыс. тенге, сообщили в пресс-службе областного ДВД.

По факту незаконной охоты начато досудебное расследование по части 3 статьи 337 УК РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 4,8 млн тенге либо ограничение свободы.

"Охота была произведена в запрещенные сроки в нарушение природоохранного законодательства. С 1 января охота на копытных запрещена. Сейчас можно охотиться на лис и зайцев", - уточнил начальник отделения природоохранной полиции МПС ДВД СКО майор полиции Сергей Липко.
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