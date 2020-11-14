В ЗКО мать "вышедшей замуж" школьницы отказалась от претензий к ее "мужу"

Уральск. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области мать школьницы, сбежавшей из дома к взрослому мужчине, придерживающемуся нетрадиционного религиозного течения, отказалась от претензий к нему. Об этом журналисту Kazakhstan Today сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

На сегодняшний день в следственном отделе УП Уральска ведется расследование по статье 122 Уголовного кодекса РК (Половое сношение с не достигшим 16-летнего возраста). В ходе следствия мать 15-летней девочки категорически отказалась от прохождения судебно-медицинских экспертиз и других биологических обследований. Мать несовершеннолетней в отношении гражданина Ж., 1991 года рождения, каких-либо претензии не имеет. Проводится расследование", - проинформировали в пресс-службе областного департамента полиции.

Ранее сообщалось, что 16 сентября в отдел полиции Бурлинского района поступило обращение о без вести пропавшей 15-летней И. Девушку нашли в Уральске. Она вступила в незаконный брак с гражданином Ж. по законам шариата, при этом стало известно, что брак был заключен без участия официальных представителей мечети, имамов и законных представителей девочки.

На момент обнаружения девушка носила паранджу, полностью закрыла лицо и пыталась оборвать все родственные связи.

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