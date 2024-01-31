Мошенник из Казахстана жил в Бишкеке по паспорту умершего кыргызстанца

Фото: ГУВД Бишкека

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Бишкек. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Следственной службой ГУВД Бишкека задержана подозреваемая в незаконной выдаче паспорта иностранному гражданину, который находился в розыске, - Следственной службой ГУВД Бишкека задержана подозреваемая в незаконной выдаче паспорта иностранному гражданину, который находился в розыске, сообщает пресс-служба ведомства.





30 декабря 2023 года примерно в 14.00 в ходе мониторинга камер видеонаблюдения, системы распознавания лиц сотрудники УПСМ по ГУВД Бишкека задержали разыскиваемого иностранца О.А. 1985 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 217, часть 3, пункт 2 (Создание и руководство финансовой инвестиционной пирамидой), УК Республики Казахстан. Заочно избрана мера пресечения - арест.





В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный О.А. незаконно получил и неоднократно использовал паспорт гражданина Кыргызстана, умершего в 2000 году.





Кроме этого, он пересек государственную границу Кыргызстана, скрываясь от правоохранительных органов Казахстана, а должностные лица регистрационного органа оказали содействие для дальнейшей легализации на территории КР разыскиваемого преступника.





Более того, его привлекли к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Он был осужден к штрафу в сумме 150 тысяч сомов.





По данному факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 347 (Незаконная выдача паспорта) УК Кыргызской Республики.





В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий разоблачена преступная деятельность ведущего специалиста отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Октябрьского района Бишкека департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызстана К.А., 1981 года рождения, которая была задержана и водворена в порядке статьи 96 УПК КР в ИВС ГУВД Бишкека.