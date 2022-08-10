Мошенник продавал должности от имени главы МИИР

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НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Мошенник выдавал себя за министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева и продавал должности в ведомстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ко мне обратились коллеги и рассказали о том, что поступают звонки якобы от моего имени. В ходе разговора им предлагали повышение по карьерной лестнице, а в случае отказа и непредоставления определенной суммы денег грозились увольнением. Кроме того, мошенники просили ответить на поступившее предложение оперативно, ибо, по их словам, процедура согласования на ту или иную руководящую должность занимает достаточное количество времени", - написал Каирбек Ускенбаев в телеграм-канале.
Министр призвал не поддаваться на провокации и подчеркнул, что назначение на руководящую должность осуществляется на основе конкурса, а также по согласованию с уполномоченными органами, а не по звонку.