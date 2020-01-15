Мужчина нанес ножевые ранения двум посетителям кафе в Шымкенте

Шымкент. 14 января. Kazakhstan Today - Житель Туркестанской области нанес ножевые ранения двум посетителям кафе в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

Как выяснили полицейские, злоумышленник напал на мужчин после возникшей ссоры и из хулиганских побуждений нанес им ножевые ранения. Сотрудники патрульной полиции задержали нападавшего по горячим следам и водворили его в изолятор временного содержания.

По факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство". Назначены соответствующие экспертизы", - уточнили в пресс-службе полиции Шымкента.

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