Мужчина нанес ножевые ранения двум посетителям кафе в Шымкенте

Шымкент. 14 января. Kazakhstan Today - Житель Туркестанской области нанес ножевые ранения двум посетителям кафе в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.
Как выяснили полицейские, злоумышленник напал на мужчин после возникшей ссоры и из хулиганских побуждений нанес им ножевые ранения. Сотрудники патрульной полиции задержали нападавшего по горячим следам и водворили его в изолятор временного содержания.
По факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство". Назначены соответствующие экспертизы", - уточнили в пресс-службе полиции Шымкента.
Ранее сообщалось, что в одном из кафе Шымкента произошел конфликт, закончившейся для одного из участников ранением и госпитализацией. Еще два человека получили ранения в драке с поножовщиной в кафе Темиртау.
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