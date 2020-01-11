Два человека получили ранения в драке с поножовщиной в кафе Темиртау

10 января текущего года, в 03.30, в дежурную часть полиции Восточного отдела полиции управления полиции Темиртау поступило сообщение о драке между посетителями одного из кафе города. С ножевыми ранениями каретой скорой помощи в Центральную больницу города доставлены 33- и 35-летний мужчины. По горячим следам полицейскими установлены 26-, 31- и 32-летний подозреваемые", - сообщила пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 106 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.
Напомним, в кафе Актау два человека получили огнестрельные ранения. Причиной конфликта, закончившегося стрельбой, стала словесная перепалка.
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