МВД: более 30 уголовных дел заведено по фактам нападения на журналистов

Предположено, что в данных организациях орудовала хакерская группировка, действующая в интересах иностранного государства

Фото: АО ГТС

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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Кибергруппировку, осуществлявшую сбор документов из инфраструктур нескольких государственных органов и организаций, нейтрализовали в Казахстане.





В 2022 году нейтрализована деятельность хакерской группировки, которая осуществляла кибершпионаж путем негласного сбора документов из инфраструктур нескольких государственных органов и организаций", - сообщает АО "Государственная техническая служба".





По ее данным, кибергруппировка вела свою деятельность скрытно.





Для закрепления позиций и кражи файлов запускаемые вредоносные программы маскировались под легитимные процессы операционной системы или другие установленные программные обеспечения, подписанные реальными разработчиками. Они не вызывали подозрений у обычных пользователей и даже у системных администраторов. Хакеры использовали бреши в защите, так называемое 0-day уязвимости, а также ранее неизвестное для антивирусных лабораторий вредоносное программное обеспечение и техники APT. Средства защиты информации не детектировали данное вредоносное программное обеспечение, что позволяло хакерам беспрепятственно вести деятельность", - поясняется в информации.





Злоумышленникам удалось скомпрометировать основные элементы информационно-коммуникационных инфраструктур государственных органов и организаций, в том числе были зафиксированы факты компрометации рабочих станций руководителей. Также атакующих интересовали технические данные самой инфраструктуры, они занимались сбором сетевых схем и учетных записей для дальнейшего продвижения.





В результате изучения активности группировки, а также используемых методов и сбора иной информации предположено, что в данных организациях орудовала хакерская группировка, действующая в интересах иностранного государства. Указанное обстоятельство придало совершенно иной окрас выявленной атаке и внесло ясность, что группировка состоит из высококлассных специалистов, имеющих серьезную финансовую поддержку для реализации своих целей.





Кибершпионы имели устойчивые каналы связи с инфраструктурами жертв, кроме которых имелся и арсенал резервных. Они вели высокотехнологичный кибершпионаж, при котором государственные организации не подозревали о наличии постороннего в своей инфраструктуре. Все работало как и прежде, антивирусное программное обеспечение выявляло только ранее известное вредоносное программное обеспечение, электронные документы на компьютерах не пропадали, инфраструктура работала стабильно, и не возникало подозрений, что некие сторонние силы крадут сведения, циркулирующие в организации. Хакеров интересовала только "чувствительная" информация, они не крали все подряд", - рассказали в гостехслужбе.





АО "ГТС" и КНБ совместно с государственными органами и организациями изучили методы проникновения злоумышленников и подготовку соответствующей инфраструктуры.





Данные действия потребовали значительных усилий, так как имелись серьезные недочеты в организации защиты. Исходя из имеющейся информации о присутствии злоумышленников в инфраструктурах "жертв" для качественной зачистки требовались кардинальные меры. По согласованию с первыми руководителями государственных органов и организаций были проведены масштабные мероприятия, по результатам которых удалось максимально локализовать присутствие хакерской деятельности в отечественных сетях. Для исключения функционирования резервных каналов сбора информации АО "ГТС" и КНБ проведен второй этап мероприятий, в ходе которого любые подозрительные активности воспринимались через призму нулевого доверия и тщательно проверялись, а также велась дальнейшая деятельность по зачистке, но уже более точечно", - сообщает АО "ГТС".





Попытки возврата в инфраструктуру фиксировались ежедневно, группировка использовала разные методы атак: фишинговые письма, поиск уязвимостей, различные сетевые атаки. Накопленный опыт и слаженная работа с организациями-жертвами позволили не допустить повторной компрометации. Данное противостояние продолжается по сей день, специалисты ведут постоянный мониторинг событий информационной безопасности.





В АО "ГТС" подчеркнули, что шпионаж перешел из физического измерения в цифровое, а при отсутствии должного уровня защищенности предотвратить атаку или выявить злоумышленника в своей инфраструктуре практически невозможно. Хакеры могут годами красть информацию, и их деятельность будет незаметна.





Необходимо учитывать, что украденная информация будет работать "против нас" и может привести к необратимым последствиям", - отметили в гостехслужбе.



