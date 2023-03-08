07.03.2023, 12:15 31891
МВД: более 30 уголовных дел заведено по фактам нападения на журналистов
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, что по факту нападений на журналистов заведено более 30 уголовных дел.
Более 30 уголовных дел заведено по нападениям на казахстанских журналистов, задержано 22 лица, рассказал глава МВД журналистам.
По его словам, в настоящее время идет досудебное расследование. По всем фактам имеются потерпевшие, которые активно участвуют в этих следственных действиях, с которыми проведена очная ставка.
Ваши же коллеги заинтересованы в этом процессе, они имеют процессуальный статус, могут задавать вопросы, активно участвовать, ходатайствовать о проведении определенных следственных действий. Идет только начало следственных действий", - пояснил глава МВД.
Напомним, полиция Алматы расследует взрыв двух автомобилей, принадлежащих оператору журналиста Борейко. Ранее в СМИ также сообщалось о том, что дверь квартиры Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной.
Кроме того, неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.
28 февраля стало известно о задержании координатора провокационных атак на журналистов. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ.
Также был задержан организатор и инициатор нападений - Клебанов (Маневич) Аркадий. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 115 "Угроза", 147 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 293 "Хулиганство" УК РК. Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.
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07.03.2023, 17:32 26261
Иностранных кибершпионов выявили в инфраструктуре казахстанских госорганизаций
Фото: АО ГТС
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Кибергруппировку, осуществлявшую сбор документов из инфраструктур нескольких государственных органов и организаций, нейтрализовали в Казахстане.
В 2022 году нейтрализована деятельность хакерской группировки, которая осуществляла кибершпионаж путем негласного сбора документов из инфраструктур нескольких государственных органов и организаций", - сообщает АО "Государственная техническая служба".
По ее данным, кибергруппировка вела свою деятельность скрытно.
Для закрепления позиций и кражи файлов запускаемые вредоносные программы маскировались под легитимные процессы операционной системы или другие установленные программные обеспечения, подписанные реальными разработчиками. Они не вызывали подозрений у обычных пользователей и даже у системных администраторов. Хакеры использовали бреши в защите, так называемое 0-day уязвимости, а также ранее неизвестное для антивирусных лабораторий вредоносное программное обеспечение и техники APT. Средства защиты информации не детектировали данное вредоносное программное обеспечение, что позволяло хакерам беспрепятственно вести деятельность", - поясняется в информации.
Злоумышленникам удалось скомпрометировать основные элементы информационно-коммуникационных инфраструктур государственных органов и организаций, в том числе были зафиксированы факты компрометации рабочих станций руководителей. Также атакующих интересовали технические данные самой инфраструктуры, они занимались сбором сетевых схем и учетных записей для дальнейшего продвижения.
В результате изучения активности группировки, а также используемых методов и сбора иной информации предположено, что в данных организациях орудовала хакерская группировка, действующая в интересах иностранного государства. Указанное обстоятельство придало совершенно иной окрас выявленной атаке и внесло ясность, что группировка состоит из высококлассных специалистов, имеющих серьезную финансовую поддержку для реализации своих целей.
Кибершпионы имели устойчивые каналы связи с инфраструктурами жертв, кроме которых имелся и арсенал резервных. Они вели высокотехнологичный кибершпионаж, при котором государственные организации не подозревали о наличии постороннего в своей инфраструктуре. Все работало как и прежде, антивирусное программное обеспечение выявляло только ранее известное вредоносное программное обеспечение, электронные документы на компьютерах не пропадали, инфраструктура работала стабильно, и не возникало подозрений, что некие сторонние силы крадут сведения, циркулирующие в организации. Хакеров интересовала только "чувствительная" информация, они не крали все подряд", - рассказали в гостехслужбе.
АО "ГТС" и КНБ совместно с государственными органами и организациями изучили методы проникновения злоумышленников и подготовку соответствующей инфраструктуры.
Данные действия потребовали значительных усилий, так как имелись серьезные недочеты в организации защиты. Исходя из имеющейся информации о присутствии злоумышленников в инфраструктурах "жертв" для качественной зачистки требовались кардинальные меры. По согласованию с первыми руководителями государственных органов и организаций были проведены масштабные мероприятия, по результатам которых удалось максимально локализовать присутствие хакерской деятельности в отечественных сетях. Для исключения функционирования резервных каналов сбора информации АО "ГТС" и КНБ проведен второй этап мероприятий, в ходе которого любые подозрительные активности воспринимались через призму нулевого доверия и тщательно проверялись, а также велась дальнейшая деятельность по зачистке, но уже более точечно", - сообщает АО "ГТС".
Попытки возврата в инфраструктуру фиксировались ежедневно, группировка использовала разные методы атак: фишинговые письма, поиск уязвимостей, различные сетевые атаки. Накопленный опыт и слаженная работа с организациями-жертвами позволили не допустить повторной компрометации. Данное противостояние продолжается по сей день, специалисты ведут постоянный мониторинг событий информационной безопасности.
В АО "ГТС" подчеркнули, что шпионаж перешел из физического измерения в цифровое, а при отсутствии должного уровня защищенности предотвратить атаку или выявить злоумышленника в своей инфраструктуре практически невозможно. Хакеры могут годами красть информацию, и их деятельность будет незаметна.
Необходимо учитывать, что украденная информация будет работать "против нас" и может привести к необратимым последствиям", - отметили в гостехслужбе.
Напомним, в сентябре прошлого года гостехслужба зафиксировала хакерскую атаку на казахстанские СМИ. Кибератаки на казахстанский сегмент интернета продолжались несколько дней. Только за месяц было отражено около 20 млн кибератак. АО "ГТС" предполагает, что кибератаки были связаны с началом электорального периода в Казахстане. Основной целью таких атак может являться нарушение работы инфраструктуры Казнета глобально.
06.03.2023, 16:12 62656
Из Кыргызстана экстрадирован подозреваемый в организации ОПГ и незаконном экспорте золота
Были незаконно экспортированы золотые изделия на сумму свыше 4 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При координации Главной транспортной прокуратуры следственным департаментом КНБ РК окончено досудебное расследование в отношении нерезидента Т., который подозревается в создании транснациональной преступной группы и организации незаконного экспорта золотых изделий на сумму свыше 4 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.
Данное лицо долгое время скрывалось от следствия. По результатам совместных мероприятий по международному розыску Red Notice (красное уведомление) последний был задержан на территории Кыргызской Республики. Его экстрадиция проводилась силами органов нацбезопасности, полиции и прокуратуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что многие фигуранты данного дела уже осуждены к различным видам наказания.
На сегодня поиск еще 2 подозреваемых лиц продолжается", - уточнили в прокуратуре.
06.03.2023, 15:44 63576
Криминальному авторитету Дикому Арману вновь продлили срок содержания под стражей
Фото: Depositphotos
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, продлили на месяц срок содержания под стражей.
6 марта постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. до одного месяца, то есть до 7 апреля", - сообщили в межрайонном следственном суде Алматы.
Напомним, Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В Генпрокуратуре РК заявили, что действия криминального авторитета Джумагельдиева контролировал куратор из КНБ.
Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы и активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы", - уточнил генпрокурор Берик Асылов.
06.03.2023, 15:09 65121
Оборудованный для телефонного мошенничества "офис" обнаружили в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы изъято SIM-box-оборудование для телефонного мошенничества. Офис предприимчивые дельцы устроили на балконе одной из квартир.
Офис" с оборудованием и тысячами телефонных карт располагался на балконе одного из домов в Ауэзовском районе мегаполиса. По предварительным данным, 34-летний гражданин М. занимался регистрацией SIM-карт и в последующем продавал эти услуги для sms-хаба, находящегося на территории РФ", - сообщает Polisia.kz.
Незаконные действия задержанного были вычислены в ходе планового мониторинга сети с целью выявления несанкционированных программно-аппаратных комплексов, используемых в мошенничестве.
Специалисты обратили внимание на подозрительную активность по использованию SIM-box-машин, которые в последующем могли быть использованы в противоправных целях.
Тысячи SIM-карт различных мобильных операторов, база данных с номерами телефонов и другие различные технические приспособления были изъяты. По данному факту начато досудебное расследование", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.
Спикер также уточнил, что в ходе осмотра квартиры обнаружено оборудование SIM-box в количестве 12 штук с 432 слотами для SIM-карт в активном, рабочем состоянии, именуемое также как SIM-Bank или SIM-Array. Кроме того, изъято около 500 новых SIM-карт, готовых к использованию, предположительно, в мошеннических схемах.
Иная информация по уголовному делу не разглашается.
Напомним, в ноябре прошлого года заместитель начальника центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев пообещал, что в Казахстане будут блокировать подменные номеров, которые используют мошенники для телефонных звонков.
В декабре прошлого года киберполицейские Казахстана и Украины ликвидировали сall-центр мошенников. Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек.
Также группу интернет-мошенников из четырех человек задержали в ходе спецоперации в Алматы.
Стоит отметить, что уловки мошенников становятся все более изощренными. Так, в Алматы телефонные аферисты выдавали себя то за сотрудников департамента юстиции, то за сотрудников акимата.
06.03.2023, 14:33 66891
Похищенное во время январских беспорядков оружие нашли в Атырау
Оружие и амуниция принадлежат быстродействующему спецназу ДП Атырауской области
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Атырау. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области на берегу реки Урал обнаружены похищенные во время январских событий оружие и амуниция, принадлежащие спецназу.
Схрон найден 28 февраля сотрудниками ДП области в районе населенного пункта Аксай.
При досмотре изъяты ружье "Форт-500", принадлежащие быстродействующему спецназу ДП Атырауской области, 3 патрона калибра 12 мм, 2 гранаты ГСЗ ДК-130 СГ, палка резиновая ПР-54, пуленепробиваемые жилеты и каски", - сообщает Polisia.kz.
По факту возбуждено уголовное дело, начато досудебное расследование.
Ранее похищенное во время январских беспорядков оружие обнаружили в Алматинской области. По предварительным данным, боеприпасы и оружие были похищены из здания полиции Талдыкоргана. В этот же день в поселке Каргалы был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, предположительно, похищенными из оружейного магазина "Корган". Еще один тайник с оружием, похищенным из оружейного магазина в Алматы, нашли в Таразе.
06.03.2023, 13:48 68061
Более 7,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Алматы
Также изъято более четырех тысяч коробок табачной продукции
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 7,6 тысячи бутылок контрафактной алкогольной продукции и более 4 тысяч коробок табачной продукции изъяли транспортные полицейские в Алматы и Алматинской области.
18 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП на транспорте совместно с УБОП ДП Алматы и департаментом экономических расследований на трех складах, расположенных в Алмалинском районе, были изъяты 7668 бутылок контрафактной алкогольной продукции", - передает Polisia.kz.
Также 19 февраля в поселке Коксай Алматинской области было обнаружено 4119 коробок контрафактной табачной продукции. По указанным фактам начато досудебное расследование по статье 233 УК РК "Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации".
Ранее сообщалось, что в Караганде изъяли более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Также в Шымкенте уничтожили 12 тысяч бутылок алкоголя, подделанного под известные бренды. Всего с начала прошлого года в Шымкенте было обнаружено 9 подпольных цехов по производству поддельного алкоголя.
06.03.2023, 08:30 74646
В ходе спецоперации в Карагандинской области задержали 40 членов преступной группы
Фото: кадр из видео
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Караганда. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Проведена специальная операция по пресечению криминальной деятельности преступной группы, которая на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную обстановку в Карагандинской области, информирует Polisia.kz.
Сообщается, что в органы полиции доставлено 40 фигурантов. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, дерзко нарушая общественный порядок. Численность группировки, по оперативным данным, составляет около 50 активных участников, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также работники охранных организаций", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что между лидером и членами группы имелась четкая иерархия с распределением ролей каждого. Соблюдались меры конспирации.
В результате проведенного комплекса специальных и оперативно-розыскных мероприятий вскрыта многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах указанного региона, в том числе АO "АрселлорМиттал Темиртау".
Также установлена причастность членов группировки к ряду нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений - это вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и хулиганства.
В ходе спецоперации проведено более 100 обысковых мероприятий, изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, а также специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом.
Ранее сообщалось, что двадцать четыре лидера ОПГ задержаны за год в Казахстане.
05.03.2023, 21:03 71661
В Карагандинской области туркестанец пытался увести школьницу в свою квартиру
Судья вынесла 3 суток ареста по статье "Мелкое хулиганство"
Фото: instagram/dinatansari
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Караганда. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области житель Туркестана пытался увести 14-летнюю девочку в свою квартиру, сообщила известная казахстанская правозащитница Дина Тансари.
Как отметила правозащитница, "он не скрывал, что имел плохие мысли".
По словам мамы, это случилось 2 марта, девочка шла из школы, примерно в 14.50 в это время из подъезда вышел обвиняемый. Затем, он увидел девочку и пошел за ней, вернулся в подъезд и зашел в лифт, как только девочка зашла в него. Он житель этого же подъезда. Несколько минут он не давал ей выйти из лифта, катал с этажа на этаж и уговаривал пойти к нему домой. Девочка очень испугалась, он лез целоваться и она боясь его разозлить, старалась держаться спокойно (…) Когда он уже стал нагло ее домогаться она вспомнила про видео камеры, которые в подъезде установили сами жители и показала на камеры", - проинформировала правозащитница на своей странице в Сети.
По словам Дины Тансари, 3 марта прошел суд. Судья вынесла 3 суток ареста по статье "Мелкое хулиганство".
Мы требуем квалифицировать данное преступление как попытка изнасилования и привлечь подозреваемое лицо к уголовной ответственности (…), это не мелкое хулиганство, это уголовное преступление против личности!" - добавила правозащитница.
Ранее сообщалось, что пристававший к девочке в автобусе извращенец заплатит компенсацию 1 млн тенге.
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