Костанай. 17 февраля. Kazakhstan Today - На 2 месяца арестован подозреваемый в получении взятки сотрудник ДГД Костанайской области, сообщила пресс-служба облсуда.

Cуд № 2 Костаная удовлетворил ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении главного специалиста - старшего офицера Управления оперативно-розыскной деятельности ДГД по Костанайской области К., 1974 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки), передает Kazakhstan Today.

Как пояснили в пресс-службе, К. подозревается в том, что 9 февраля текущего года сообщил адвокату Костанайской областной коллегии адвокатов М. о проводимых в отношении Т. сотрудниками СЭР ДГД по Костанайской области оперативно-розыскных мероприятий. За прекращение дела оперативной проверки К. потребовал передать ему денежные средства в сумме $10 тыс.

"В этот же день адвокат при встрече с Т. сообщил ему, что за прекращение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и непривлечение его к уголовной ответственности необходимо передать через него сотрудникам СЭР ДГД по Костанайской области денежные средства в сумме 5 млн тенге. На что Т. согласился и 13 февраля около 20.00 при встрече с М. передал ему сумму в размере 5 млн тенге. На следующий день, 14 февраля, около 11.00 К., находясь по улице Гоголя в салоне автомашины, получил от адвоката М. денежные средства в сумме 3 млн тенге. В этот же день К. был задержан сотрудниками антикоррупционной службы", - говорится в сообщении.

Постановление суда об избранной мере пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого К. не вступило в законную силу.

Напомним, 15 февраля стало известно, что Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области изобличен главный специалист - старший офицер оперативного управления Службы экономических расследований департамента государственных доходов области С.Козбаков, сообщила пресс-служба Нацбюро.

По данным ведомства, "Козбаков при посредничестве адвоката Костанайской коллегии адвокатов Е. Мухамеджанова получил взятку в размере 3 млн тенге от представителя регионального филиала АО НК "Казакстан темир жолы" за непривлечение к уголовной ответственности и общее покровительство".

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