Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
18 февраля 2017
  • 02
  • :
  • 14
Все области
Туман
днем 16º    ночью 6º
17:00
.
Aнонс

На 2 месяца арестован подозреваемый в получении взятки сотрудник ДГД Костанайской области17.02.2017
  • Фото: exzk.ru
Криминал  20:28

Костанай. 17 февраля. Kazakhstan Today - На 2 месяца арестован подозреваемый в получении взятки сотрудник ДГД Костанайской области, сообщила пресс-служба облсуда.

Cуд № 2 Костаная удовлетворил ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении главного специалиста - старшего офицера Управления оперативно-розыскной деятельности ДГД по Костанайской области К., 1974 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки), передает Kazakhstan Today.

Как пояснили в пресс-службе, К. подозревается в том, что 9 февраля текущего года сообщил адвокату Костанайской областной коллегии адвокатов М. о проводимых в отношении Т. сотрудниками СЭР ДГД по Костанайской области оперативно-розыскных мероприятий. За прекращение дела оперативной проверки К. потребовал передать ему денежные средства в сумме $10 тыс.

"В этот же день адвокат при встрече с Т. сообщил ему, что за прекращение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и непривлечение его к уголовной ответственности необходимо передать через него сотрудникам СЭР ДГД по Костанайской области денежные средства в сумме 5 млн тенге. На что Т. согласился и 13 февраля около 20.00 при встрече с М. передал ему сумму в размере 5 млн тенге. На следующий день, 14 февраля, около 11.00 К., находясь по улице Гоголя в салоне автомашины, получил от адвоката М. денежные средства в сумме 3 млн тенге. В этот же день К. был задержан сотрудниками антикоррупционной службы", - говорится в сообщении.

Постановление суда об избранной мере пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого К. не вступило в законную силу.

Напомним, 15 февраля стало известно, что Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области изобличен главный специалист - старший офицер оперативного управления Службы экономических расследований департамента государственных доходов области С.Козбаков, сообщила пресс-служба Нацбюро.

По данным ведомства, "Козбаков при посредничестве адвоката Костанайской коллегии адвокатов Е. Мухамеджанова получил взятку в размере 3 млн тенге от представителя регионального филиала АО НК "Казакстан темир жолы" за непривлечение к уголовной ответственности и общее покровительство".
Просмотров: 13810
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
17.02.2017   20:28
Фото: exzk.ru
На 2 месяца арестован подозреваемый в получении взятки сотрудник ДГД Костанайской области
17.02.2017   20:11
Фото: www.zr.ru
В Акмолинской области разыскивают пятерых водителей, скрывшихся после совершения ДТП
17.02.2017   19:49
Фото: Казинформ
По делу о пытках в отношении кормящей матери в Костанайской области осуждены двое заместителей главы РОВД
17.02.2017   15:39
Житель Щучинска сообщил об угоне своего автомобиля, чтобы не нести ответственность за два пьяных ДТП
17.02.2017   15:25
Фото: РБК-Украина
Из Афганистана в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищении 80 млн тенге
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика