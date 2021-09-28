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На границе двух областей обнаружили крупную плантацию конопли

27.09.2021, 20:52 27730
АТЫРАУ. 27 СЕНТЯБРЯ - 19 сентября в лесном массиве, расположенном на приграничной территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей, выявлена плантация конопли. Всего сотрудники полиции насчитали 507 кустов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рядом с плантацией полицейские нашли строение, похожее на палатку, в котором находились личные вещи, постель и продукты, которые, предположительно, принадлежат тем, кто высадил коноплю, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Растение было уничтожено", - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

 
 
Напомним, 10 сентября в Кызылординской области полицейские изъяли почти 2,5 тысячи кустов конопли. 
 
В ходе проведения ОПМ "КараСора-2021" и "Дармек" полицейские выяснили, что житель Актюбинской области вырастил для личного пользования 45 кустов конопли.
 

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    Сейф с 8 млн тенге вынесли воры из дома в ВКО

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    По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража).
     

    Россиянин, разыскиваемый 30 лет за убийство, задержан в ВКО

    28.09.2021, 12:06 16606
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Россиянин, находившийся в розыске почти 30 лет, задержан в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
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    Должностные лица МангистауМунайГаза приговорены к 5 годам тюрьмы за хищение 455 млн тенге

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    Таким образом, со счетов АО в адрес Д. Лисового необоснованно было перечислено более 455 млн тенге. За оказанные услуги Д. Лисовой и А. Юндт получили по 10 млн тенге каждый", - уточнили в пресс-службе. 

     
    По информации АФМ, виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы.

     

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