На границе двух областей обнаружили крупную плантацию конопли
27.09.2021, 20:52 27730
АТЫРАУ. 27 СЕНТЯБРЯ - 19 сентября в лесном массиве, расположенном на приграничной территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей, выявлена плантация конопли. Всего сотрудники полиции насчитали 507 кустов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рядом с плантацией полицейские нашли строение, похожее на палатку, в котором находились личные вещи, постель и продукты, которые, предположительно, принадлежат тем, кто высадил коноплю, сообщает портал "Мой ГОРОД".
В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Растение было уничтожено", - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.
Напомним, 10 сентября в Кызылординской области полицейские изъяли почти 2,5 тысячи кустов конопли.
В ходе проведения ОПМ "КараСора-2021" и "Дармек" полицейские выяснили, что житель Актюбинской области вырастил для личного пользования 45 кустов конопли.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Двое мужчин вынесли сейф с деньгами и золотыми изделиями из дома жительницы ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В середине сентября на оперативный канал 102 в ОП города Риддера поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что в период времени с 07.30 до 09.30 неизвестные путем отжатия пластикового окна проникли в ее дом, откуда из подсобного помещения тайно похитили металлический сейф. В сейфе находилось 8 млн тенге, золотой мужской перстень, документы на дом, медная монета 1843 года выпуска, медаль "Енбегі ушін", пишет Polisia.kz.
Общий причиненный материальный ущерб составил 10 млн тенге.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам были задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей в возрасте 30 лет, которые частично выдали похищенное имущество. Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража).
Россиянин, разыскиваемый 30 лет за убийство, задержан в ВКО
28.09.2021, 12:06 16606
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Россиянин, находившийся в розыске почти 30 лет, задержан в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ВКО задержали россиянина, который почти 30 лет находился в международном розыске, пишет Polisia.kz.
Сотрудниками криминальной полиции в городе Семее был задержан гражданин Российской Федерации, который около 30 лет скрывался от правоохранительных органов.
Разыскиваемый с февраля 1992 года находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления, связанного с нанесением телесных повреждений, повлекших смерть человека.
Как рассказали в полиции, все это время он сожительствовал с женщиной, от которой скрывал свои настоящие данные, представляясь другим именем.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции данного уголовного преступника в Российскую Федерацию", - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.
Должностные лица МангистауМунайГаза приговорены к 5 годам тюрьмы за хищение 455 млн тенге
28.09.2021, 11:52 20899
АКТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении должностных лиц АО "МангистауМунайГаз", которые подозревались в хищении 455 млн тенге со счетов компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области установлено, что в 2017-2018 годах директор департамента правового обеспечения АО "МангистауМунайГаз" Д. Бейсембин и его заместитель А. Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов на объекты недвижимости АО с Д. Лисовым и А. Юндт", - сообщает пресс-служба АФМ РК.
При этом, как рассказали в ведомстве, документы на более 700 объектов недвижимости АО хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии документов выдаются бесплатно.
Таким образом, со счетов АО в адрес Д. Лисового необоснованно было перечислено более 455 млн тенге. За оказанные услуги Д. Лисовой и А. Юндт получили по 10 млн тенге каждый", - уточнили в пресс-службе.
По информации АФМ, виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы.