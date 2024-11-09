Правительство обещает повысить удовлетворенность казахстанцев экологическим качеством жизни к 2029 годуПравительство обещает повысить удовлетворенность казахстанцев экологическим качеством жизни к 2029 году
08.11.2024, 16:16 28641
На ударившего ребенка воспитателя завели уголовное дело в Семее
Дети пожаловались, что их бьют за незнание букв и прочей программы
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Семей. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении воспитателя детского сада, ударившего ребенка, заведено уголовное дело в Семее.
Воспитанники одного из детских садов в Семее пожаловались родителям, что воспитатель их бьет за незнание букв и другой программы. Родители обратились в администрацию детсада с требованием предоставить записи с камер видеонаблюдения, а затем обратились в полицию, сообщает телеканал SEMEI TV.
Воспитатель детского учреждения отстранена от работы. Ей и заведующей объявлен строгий выговор.
В прокуратуре Семея сообщили, что на основании заявления родителей возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Назначены соответствующие экспертизы.
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09.11.2024, 12:35 451
В Жамбылской области задержан подозреваемый в двойном убийстве
По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело
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Тараз. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе задержали подозреваемого в убийстве двух женщин, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
По результатам оперативно-следственных мероприятий полицией задержан и водворен в изолятор временного содержания ранее не судимый 28-летний подозреваемый. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело", - проинформировали в ДП.
Ранее в СМИ распространилась информация, что вечером 7 ноября в арендованной квартире в центре Тараза обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.
В полиции уточнили, что владелец съемного жилья ранее привлечена к административной ответственности за допущение проживания физических лиц без регистрации. При этом жалоб от соседей на эту квартиру в полицию не поступало.
09.11.2024, 11:55 2281
Подозреваемый в растрате 57 млн тенге экстрадирован из Швеции
Фото: Кадр из видео
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой и Интерпола Министерства внутренних дел Республики Казахстан экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за растрату чужого имущества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Он подозревается в том, что в 2015-2020 годы, работая в торговом центре в Шымкенте, совершил растрату вверенных ему денежных средств на сумму около 57 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
В феврале этого года подозреваемого задержали на территории Швеции. По запросу Генпрокуратуры РК он экстрадирован в Казахстан, в настоящее время водворен в следственный изолятор Астаны.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.
Ранее Генпрокуратура экстрадировала из Кыргызстана подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 75 млн тенге.
08.11.2024, 15:51 29546
В Акмолинской области полицейский дважды требовал взятку за прекращение уголовного дела
Его приговорили к 3,5 года лишения свободы
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Кокшетау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области бывший руководитель правоохранительного органа осужден за покушение на мошенничество с использованием служебного положения и подстрекательство к даче взятки должностному лицу, сообщили в Буландынском районном суде Акмолинской области.
Приговором суда экс-полицейский лишен свободы на 3 года 6 месяцев с лишением звания и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Размер взятки в сумме 2,5 млн тенге взыскан с осужденного как незаконно приобретенное имущество в доход государства.
Согласно материалам суда, должностной полицейский получил взятку в 2 млн тенге за прекращение уголовного дела. Позже потребовал еще 1 млн тенге, пригрозив арестом в случае отказа. После получения суммы полицейский был задержан сотрудниками КНБ.
Приговор суда не вступил в законную силу.
08.11.2024, 15:09 30641
Угрозы, вымогательство, унижения: в двух регионах Казахстана прошли суды по фактам буллинга в школах
Фото: Depositphotos
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Уральск. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске рассмотрено административное дело в отношении матери 13-летнего школьника, который вымогал и отбирал деньги, запугивал и преследовал 10-летнего мальчика, сообщили в Верховном суде Казахстана.
Как рассказала в суде мать потерпевшего мальчика, травля ее сына продолжалась на протяжении двух лет. Он был напуган и долгое время не называл имя обидчика.
На мать школьника-агрессора наложено административное взыскание - предупреждение.
Также в суде рассказали об аналогичном деле в Костанайской области, в районе Б.Майлина несовершеннолетний устроил буллинг школьницы.
В школе был выявлен факт систематического оскорбления, угроз, унижения и насмехательств С. над школьницей П. В суде отец С. вину признал полностью, сообщил о проведенной с сыном беседе. Мать пострадавшей пояснила суду, что у дочери больное сердце, а С. насмехался над ее дочерью, угрожал, обзывал, вследствие чего ее дочь находилась в подавленном состоянии", - рассказали в Верховном суде.
С учетом того что ранее родитель уже устно предупреждался о ненадлежащем поведении его ребенка (были жалобы), суд назначил взыскание - штраф в 25 тыс. тенге.
Напомним, детский омбудсмен Динара Закиева рассказала, что наряду с одиночеством и проблемами в семье буллинг является одной из причин суицидального поведения среди детей.
08.11.2024, 11:09 34366
Свыше 17 тыс. фактов интернет-мошенничества зарегистрировано с начала года в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 17 тысяч фактов интернет-мошенничества зарегистрировано за 10 месяцев текущего года в Казахстане, сообщает Polisia.kz.
В МВД рассказали о самых распространенных способах обмана.
Интернет-торговля
По данным полиции, самый распространенный способ обмана - интернет-торговля. Мошенники размещают объявления на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах, указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. В этом году зарегистрировано 6216 таких преступлений. В полиции рекомендуют пользоваться проверенными сайтами объявлений, договориться об оплате после получения товара и убедиться в его наличии.
Несуществующие инвестиционные проекты
Также казахстанцы вкладывают деньги в сомнительные брокерские компании и инвестиционные проекты. В ряде случаев для этих целей люди оформляли на себя кредиты и лишились своих сбережений. С начала года жертвами таких схем стали 1957 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты.
Мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в том числе национальных, компаний, банков, криптобирж. При этом все общение с так называемыми менеджерами и брокерами проходит в онлайн-режиме. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов", - рассказали в полиции.
Звонки от лжесотрудников банков и силовых структур
Следующий распространенный способ - телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и иных государственных органов.
Сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. Так, за период функционирования системы пресечено более 63 млн таких звонков. Мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. Сейчас в основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с использованием устройств sim-box с зарубежных номеров и через WhatsApp. Таким способом за текущий год совершено 4391 преступление. Для обеспечения сохранности денег граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный "страховой" счет, который в последующем используется для дальнейших переводов, либо обналичивания похищенных денег. Также граждане под убеждением мошенников либо добровольно сами оформляли на себя кредиты, либо под их диктовкой устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды sms-уведомлений. В некоторых случаях они закладывали либо продавали имеющееся имущество (квартира, автотранспорт), а вырученные деньги переводили на счета мошенников", - пишет сайт.
В полиции еще раз напомнили, что сотрудники банков или полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецопераций по телефону.
Там также рассказали о мерах по пресечению мошенничества.
- С операторами связи заключены меморандумы о противодействии фрод-звонкам.
- Аналогичные соглашения подписаны с сайтами объявлений и IT-компанией ЦАРКА (Центр анализа и расследования кибератак).
- Во всех регионах созданы и действуют специализированные группы "Киберпол" по расследованию интернет-мошенничеств. Основной акцент сделан на усиление взаимодействия с другими госорганами, финансовыми учреждениями и частным сектором.
С 22 июля подключились к антифрод-центру Национального банка, также подключили все регионы. На счетах "дропов" заблокировано свыше 300 млн тенге. Поставлено в черный список 835 "дропов", - отметили в ведомстве.
- Также в ближайшее время к антифрод-центру планируют подключить операторов связи.
Однако самой действенной мерой профилактики является повышение информационной и правовой грамотности граждан, подчеркнули в МВД.
В ведомстве напомнили меры предосторожности:
- ни в коем случае не следовать телефонным инструкциям якобы работников банков, брокерских, инвестиционных компаний или правоохранительных органов об оформлении кредитов, о продаже имущества и переводе денег на безопасные счета;
- никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, CVV-коды банковских карт;
- не устанавливать по просьбе посторонних лиц какие-либо мобильные приложения на свой телефон. Данные приложения могут предоставить доступ мошенникам к вашему устройству;
- при покупке товаров и услуг не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам;
- без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара; - не вкладывать денежные средства в сомнительные инвестиционные проекты. Перед вложением необходимо тщательно изучить фондовый рынок и легитивность того или иного проекта куда планируете вложить деньги. - для установки приложений пользоваться только официальными источниками AppStore и PlayМarket;
- не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является "фишинговой";
- чаще проверять движение денег на своих счетах.
07.11.2024, 20:33 47066
В МВД рассказали о популярных видах мошенничества
Фото: Polisia.kz
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Самым распространенным способом совершения мошенничеств остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах, сообщает Polisia.kz.
Мошенники указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. В этом году зарегистрировано 6216 таких преступлений.
Граждане продолжают участвовать в различных схемах по быстрому приумножению денег путем вложений в брокерские компании и инвестиционные проекты, несмотря на их сомнительность и непрозрачность. С начала года жертвами таких схем стали 1957 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты.
Следующий распространенный способ - это телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и иных государственных органов. Сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. В частности, за период функционирования системы пресечено более 63 млн таких звонков.
Мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. Сейчас в основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с использованием устройств sim-box с зарубежных номеров и через WhatsApp. Таким способом за 2024 год совершено 4391 преступление.
Также граждане под убеждением мошенников либо добровольно сами оформляли на себя кредиты либо под их диктовку устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды sms-уведомлений.
Совместно с банками реализуются дополнительные меры по обеспечению сохранности счетов граждан и пресечению оформления нелегитимных кредитов. С операторами связи заключены меморандумы о противодействии фрод-звонкам. Аналогичные соглашения подписаны с сайтами объявлений и IT-компанией ЦАРКА (Центр анализа и расследования кибератак). Во всех регионах созданы и действуют специализированные группы "Киберпол" по расследованию интернет-мошенничеств", - сообщили в МВД.
Основной акцент сделан на усиление взаимодействия с другими госорганами, финансовыми учреждениями и частным сектором.
В рамках межведомственной рабочей группы в составе МЦРИАП, МВД, КНБ, ГП, НБ решается вопрос о подключении операторов связи.
07.11.2024, 18:56 48981
В Уральске задержанного по делу о взятке председателя суда арестовали всего на 10 дней - СМИ
Задержанного освободили под подписку о невыезде
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Уральск. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержанного по делу о получении взятки председателя суда Уральска Руслана Жумагулова арестовать всего на 10 дней, сообщает "Уральская неделя".
Следственный суд Астаны санкционировал арест председателя городского суда Уральска на 10 дней. И освободил задержанного вместе с ним адвоката Нуржигита Фазылгалиева под подписку о невыезде. Он был выпущен из ИВС Акжайыкского района", - сообщает "Уральская неделя" со ссылкой на свои источники.
Ходатайство КНБ было рассмотрено 6 ноября в специализированном межрайонном следственном суде Астаны.
Председатель городского суда Уральска Руслан Жумагулов был задержан 4 ноября и в ту же ночь водворен в ИВС отдела полиции Теректинского района. Вместе с ним были задержаны адвокаты - Адиль Ахмулдин и Нуржигит Фазылгалиев. Взятка в размере 1,5 млн тенге предназначалась за положительное решение в отношении осужденного. Оперативно-следственные мероприятия ведут сотрудники центрального аппарата КНБ и департамента в ЗКО.
Сообщается, что оперативная разработка Жумагулова длилась три месяца.
Источник издания отметил, что санкционирование ареста Жумагулован на 10 дней не характерно для обвинения по коррупционному преступлению, тем более очевидному, ведь председателя горсуда задержали в его служебном кабинете с поличным. Это может говорить о том, что следствию не дают достаточного времени на сбор и подкрепление всех доказательств.
Обычно арест санкционируется на два месяца, это необходимо для качественной подготовки обвинительного заключения. И, конечно же, следствие запрашивало санкцию на арест на два месяца. Это очень важное для КНБ и прокуратуры дело. Оперативные действия в отношении Жумагулова, без сомнения, санкционированы в главном аппарате КНБ и Генпрокуратуре. В случае с санкцией ареста Жумагулова всего на 10 дней это говорит о том, что идет борьба двух сил. Председатель городского суда Уральска - крупная фигура. Его задержание - сильный удар по всей судейской системе, и не только по местному судейскому корпусу. В ЗКО это первый случай, когда задержан судья, и не просто судья, а председатель городского суда. Конечно, за него включаются серьезные силы", - сказал источник.
Напомним, с начала 2024 года вдвое увеличилось количество судей, привлеченных к ответственности за грубое нарушение законности.
07.11.2024, 11:10 54811
Очередную нарколабораторию по производству "синтетики" в ликвидировали в Алматинской области
Задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана
Фото: Depositphotos
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Конаев. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Алматинской области, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
В момент изготовления наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Изъято порядка 5 кг готового и 350 литров жидкого психотропного вещества "a-PVP", а также 800 литров прекурсоров и лабораторное оборудование для изготовления наркотиков", - проинформировали в КНБ.
Сообщается, что досудебное расследование проводится по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Напомним, с начала года выявлено 1573 факта сбыта наркотиков. Изъято более 15 тонн наркотиков, в том числе 1 тонна "синтетики". Ликвидировано около 60 нарколабораторий, пресечена деятельность 13 ОПГ.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?