Начальник "Черного беркута" водворен в ИВС Костаная

Костанай. 28 августа. Kazakhstan Today - Начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской подозреваемый в коррупции водворен в изолятор временного содержания Костаная, передает Kazakhstan Today.



Начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС по Костанайской области был задержан после получения взятки за общее покровительство осужденному.



"В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 366 (Получение взятки) УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС города Костаная", - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.



Напомним, 26 августа был задержан начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области, называемой в народе "Черный беркут", по подозрению в коррупции. В этом учреждении отбывает наказание Владислав Челах, осуждённый пожизненно за массовое убийство сослуживцев.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства