Начато досудебное расследование в отношении АНПЗ

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Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области в рамках проверки деятельности ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" под руководством прокуратуры по Атырауской области выявил факты злоупотребления доминирующим положением АНПЗ в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2020 - 2021 годах, сообщает пресс-служба ведомства.
Заключение антимонопольного департамента направлено в прокуратуру по Атырауской области для принятия процессуального решения.
Региональной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении ТОО "АНПЗ" по статье 221 "Монополистическая деятельность" УК РК и передано в департамент экономических расследований по Атырауской области по факту установления монопольно высокой цены на услуги по переработке сырой нефти в 2020 - 2021 годах.