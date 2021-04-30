Уголовное дело по факту наезда на четырех школьниц в Алматинской области направлено в суд

ТАЛДЫКОРГАН. 29 АПРЕЛЯ - Прокуратурой Енбекшиказахского района Алматинской области уголовное дело по факту наезда на четырех школьниц направлено в суд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По факту было начато досудебное расследование по части 4 статьи 345-1 Уголовного кодекса (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), за которое максимальное наказание предусматривается до 10 лет лишения свободы. Водитель автотранспортного средства взят под стражу, проведены все необходимые следственные действия и экспертные исследования с завершением расследования в процессуальные сроки. 28 апреля текущего года прокуратурой Енбекшиказахского района уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в Прокуратуре Алматинской области.

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