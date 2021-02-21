Наркокурьеры проведут 11 и 12 лет в колонии за перевозку 700 килограммов наркотиков

Туркестан. 20 февраля. Kazakhstan Today - За попытку сбыта более 700 килограммов гашиша и марихуаны в Туркестанской области осудили двух наркокурьеров, передает Kazakhstan Today.

Суд приговорил их к 11 и 12 годам тюрьмы. Задержали мужчин минувшей осенью в Туркестанской области. Они везли груз на внедорожнике окольными путями. Машину прятали в зарослях. Подозрительный автомобиль заметили местные егеря. Они и сообщили в полицию.

Салон авто был до отказа набит мешками с зельем. Курьеры оказались жителями Жамбылской области. Один из них уже судим за убийство. Товар же пытались доставить в Костанай для продажи", - сообщает телеканал " Астана ".

Ранее сообщалось, что полицейские Туркестанской области изъяли у наркоперевозчиков более центнера марихуаны

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