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Наркокурьеры проведут 11 и 12 лет в колонии за перевозку 700 килограммов наркотиков

20.02.2021 8074
Наркокурьеры проведут 11 и 12 лет в колонии за перевозку 700 килограммов наркотиков
Туркестан. 20 февраля. Kazakhstan Today - За попытку сбыта более 700 килограммов гашиша и марихуаны в Туркестанской области осудили двух наркокурьеров, передает Kazakhstan Today. 
 
Суд приговорил их к 11 и 12 годам тюрьмы. Задержали мужчин минувшей осенью в Туркестанской области. Они везли груз на внедорожнике окольными путями. Машину прятали в зарослях. Подозрительный автомобиль заметили местные егеря. Они и сообщили в полицию.
 

Салон авто был до отказа набит мешками с зельем. Курьеры оказались жителями Жамбылской области. Один из них уже судим за убийство. Товар же пытались доставить в Костанай для продажи", - сообщает телеканал "Астана".

 
Ранее сообщалось, что полицейские Туркестанской области изъяли у наркоперевозчиков более центнера марихуаны.
 
 

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