Наркотики на 76,5 млн тенге и нарколабораторию нашли в доме жителя Караганды

Караганда. 11 октября. Kazakhstan Today - Наркотики на 76 млн тенге и нарколаборатория найдены в доме жителя Караганды, передает Kazakhstan Today.

10 октября в ходе проведения ОПМ "Карасора-2020" сотрудники полиции в Караганде задержали мужчину, который при себе имел рюкзак, внутри которого находился целлофановый пакет с веществом белого цвета, кристаллического происхождения, весом около 750 грамм.

В ходе проведения следственных действий в жилом доме у задержанного сотрудники полиции изъяли наркотические вещества общим весом более пяти килограммов, а также обнаружена лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Приблизительная стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке оценивается в сумму около 76,5 млн тенге", – отметил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

С начала текущего года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области изъято более 4,5 тонн различных наркотических веществ.

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