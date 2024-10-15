Нарушил пробационный контроль: сыну Даулета Турлыханова могут изменить наказание на лишение свободы   

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Конаев. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурор Алматинской области Берик Адамов в ходе брифинга рассказал о ходе расследования дела об убийстве 16-летнего парня в Талгаре.





Берик Адамов сообщил, что прокуратура будет требовать об отрытом судебном процессе по делу об убийстве 16-летнего жителя Талгара, то есть в онлайн режиме.





Прокурор также рассказал о пожаре, который произошел через несколько дней в доме убитого парня. Спикер уточнил, что пожар начался снаружи дома. На месте пожара были обнаружены канистры и резиновые перчатки.





По данному происшествию опрошено более 600 человек, назначены экспертизы. Устанавливается размер причиненного ущерба", - рассказал Адамов.





В свою очередь замглавы МВД Бауржан Аленов рассказал, что по делу об убийстве Шерзата проходит 10 подозреваемых.





На месте задержаны 7 подозреваемых. Они взяты под стражу. 13 октября мы дополнительно водворили еще троих. Это лица, которых можно увидеть на видео. После всей этой драки приехали еще двое, которые проживали недалеко. Они также находятся под следствием", - рассказал Аленов.