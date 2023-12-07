Незаконная игорная деятельность: еще одного участника ОПГ экстрадировали из Сербии в Казахстан
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Еще один участник организованной преступной группы, связанной с деятельностью букмекерской конторы Olimp.kz, экстрадирован из Сербии в Казахстан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается работа по экстрадиции лиц, преступивших черту закона и скрывшихся за пределами Казахстана.
Ранее, 18 ноября, в Казахстан из Германии была экстрадирована казахстанка, которую подозревают в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана с составе ОПГ.
Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел РК из Республики Сербия доставлен ее соучастник. Они подозреваются в том, что в 2014-2019 годах в составе организованной преступной группы принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем", - рассказали в Генпрокуратуре.
В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86 миллиардов тенге.
В отношении подозреваемых начато досудебное расследование с последующим объявлением в международный розыск. За совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества", - сообщили в ведомстве.
Подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.
В Генпрокуратуре отметили, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Казахстаном и Сербией "О выдаче лиц".
Ранее сообщалось, что в Казахстане в рамках борьбы с лудоманией запретят рекламу букмекерских контор и онлайн-казино, а допустимый возраст для участия в азартных играх повысят до 25 лет.