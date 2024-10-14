13.10.2024, 19:48 11251
Новорожденного ребенка нашли в горящем мусорном контейнере в Семее Дополнено
Младенца доставили в реанимацию с ожогами 70 процентов тела
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Семей. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Около полудня в одном из районов Семея в горящем мусорном баке обнаружили новорожденного ребенка, передает корреспондент агентства.
По распространившимся в соцсетях данным, младенца доставили в реанимацию с ожогами 70 процентов тела.
Досудебное расследование по данному факту взято под специальный контроль прокуратуры области Абай", - прокомментировали ситуацию в прокуратуре региона.
Дополнено 13.10.2024, 22.00
Детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева на своей странице в Instagram сообщила, что найденная девочка скончалась в 19.40. По ее словам, малышка поступила в больницу с ожогами 80 процентов тела.
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13.10.2024, 10:10 23391
Поджог дома семьи убитого подростка в Талгаре: изъяты улики, проводятся экспертизы
Фото: МЧС РК
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Конаев. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о поджоге дома семьи убитого подростка в Талгарском районе Алматинской области изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы, сообщает Polisia.kz.
Сегодня специальные прокуроры расследуют факт о поджоге дома. С места изъяты все улики, по ним назначены соответствующие экспертизы. Мы ждем результаты экспертиз, после чего будет дана дополнительная информация", - заявил прокурор Алматинской области Берик Адамов.
По его словам, все следственные действия находятся на контроле Генеральной прокуратуры.
Создана следственно-оперативная группа, которая проводит тщательную отработку по месту совершения преступления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводится подворный обход, проверяются подучетные лица. Фактическое место жительства семьи патрулируют сотрудники полиции. В доме, где произошел пожар, семья не проживала. Гарантируем, что подозреваемые лица будут привлечены к уголовной ответственности", - добавил первый заместитель министра внутренних дел РК Бауржан Аленов.
Ранее сообщалось, что сгорел дом семьи погибшего подростка Шерзата Болата.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
12.10.2024, 17:48 40151
Убийство подростка в Талгаре: аким региона поручил восстановить сожженный дом
Фото: акимат Алматинской области
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Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению главы МВД в село, где в ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего в Талгаре подростка, прибыл первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов, а также сотрудники ведомства.
Создана следственно-оперативная группа. Изучаются записи камер видеонаблюдения. Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия. Подозреваемые лица будут установлены и законно понесут ответственность. Уголовное дело находится на особом контроле министра", - сообщил Бауыржан Аленов.
Помимо этого, аким Алматинской области Марат Султангазиев провел заседание оперативного штаба.
Мы сделаем все, чтобы помочь семье погибшего. Ситуация находится под контролем. Все правоохранительные органы подключены и работают в усиленном режиме и должны принять незамедлительные меры по обеспечению правопорядка и законности. Все виновные будут привлечены к ответственности", - заявил Марат Султангазиев.
Глава региона также поручил полностью восстановить сгоревший дом.
Кроме того, семья получит материальную и психологическую помощь", - добавил аким.
В акимате отметили, что пострадавшие отказались от временного жилья, поскольку у них имеется родительское жилье.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
12 октября в 00.50 загорелся дом семьи погибшего ранее подростка Шерзата Болата. Отец убитого подростка Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
12.10.2024, 14:28 43761
Отец убитого в Талгаре подростка обратился к казахстанцам
Фото: кадр видео
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Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Отец убитого близ Талгара подростка Шерзата Болата - Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома.
Не хочу, чтобы было кровопролитие. Правоохранительные органы работают с ночи. Верю, что все преступники будут наказаны. За себя я никогда не боюсь: кто бы ко мне не приходил, я могу постоять за себя. Поэтому не хотелось бы нагнетать ситуацию. Властям скажу то же самое: я не хочу, чтобы было кровопролитие. Правоохранительные органы решат вопрос в рамках закона, я верю в это", - сказал Каржаубай Нурымов.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
11.10.2024, 20:32 59796
У жителя Атырау изъяли 71 рог сайги
По данному факту начато досудебное расследование
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Атырау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер-2024" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области задержали подозреваемого и изъяли у него крупную партию рогов сайгака, сообщает пресс-служба ДП региона.
Полицейские остановили Toyota Highlander, которым управлял 24-летний водитель. В ходе авто в салоне был обнаружен пакет, в котором находился 71 рог сайгака.
По данному факту начато досудебное расследование. Ведется проверка на причастность подозреваемого к незаконной охоте и торговле рогами сайгаков. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее сотрудники таможенного поста "Тажен" ДГД по Мангистауской области совместно с Пограничной службой КНБ РК на границе Казахстана и Узбекистана пресекли попытку провоза рогов сайги.
11.10.2024, 15:47 66396
Главы спортшкол в Актюбинской области проигрывали бюджетные средства в букмекерских конторах
Фото: Depositphotos
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Актобе. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители детско-юношеских спортивных школ Актюбинской области необоснованно присваивали средства, полученные от любительских спортивных команд за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет, сообщили в областной прокуратуре.
Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге. Указанные денежные средства потрачены директорами на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах", - рассказали в прокуратуре Актюбинской области.
Кроме этого, установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба "Актобе" через нескольких посредников по завышенной цене в сумме свыше 165 млн тенге.
По всем этим фактам прокуратурой начато 3 досудебных расследования по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
Напомним, экс-руководство дирекции развития спорта подозревается в хищении более 740 млн тенге.
11.10.2024, 15:02 67581
Экс-судью Жолманову арестовали на два месяца - адвокат
Светлана Жолманова подозревается в мошенничестве
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Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшую судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову арестовали на два месяца, сообщил адвокат Мурат Адам.
Следственный суд города Алматы Алматы соттары санкционировал содержание под стражей сроком на 2 месяца в отношении экс-судьи Светланы Жолмановой", - написал правозащитник на своей странице в Facebook.
Напомним, о задержании Жолмановой по факту мошенничества стало известно 9 октября.
Как сообщалось ранее, весной 2021 года появилась информация, что судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову подозревают в мошенничестве. При обыске у судьи изъяли крупную сумму денег. В пресс-службе горсуда Алматы тогда пояснили, что в служебном кабинете судьи было изъято 10 тысяч долларов. Ее заподозрили "в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу". Полномочия Светланы Жолмановой были приостановлены распоряжением председателя Верховного суда РК. Позже Жолманова провела пресс-конференцию, во время которой опровергла информацию о возбужденном на нее деле.
Спустя два года, весной 2023 года Жолманова была уволена с занимаемой должности по решению Судебного жюри "за совершение дисциплинарного проступка".
11.10.2024, 10:32 72871
Оборот в $18 млн: в Астане задержан организатор финпирамиды Sax Invest
Досудебное расследование продолжается
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан организатор финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в агентстве.
По данным АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.
Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола. Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу", - пояснили в пресс-службе.
При это, отметили в АФМ, все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.
За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более трех тысяч лиц с оборотом $18 млн", - добавили в агентстве.
Ранее глава финпирамиды под видом инвестирования в фармдеятельность обманула казахстанцев на 29 млн тенге.
10.10.2024, 18:31 87531
Предположительно директора инокомпании нашли мертвым
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС
Фото: polisia.kz
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Конаев. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пропавшего в городе Алматы 42-летнего мужчину, предположительно директора инокомпании, нашли мертвым на окраине поселка Отеген-батыра Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в Карагандинской области по горячим следам установлен, задержан и водворен в ИВС 24-летний подозреваемый", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления.
Ранее волонтеры Lider.kz на своей странице в Сети опубликовали ориентировку о пропаже Ермека Жакипжанова. Позже на странице появилась информация, что он погиб. По данным СМИ, он являлся директором по работе с государственными институтами в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане компании Lenovo.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?