Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - Обещавшие объехать блокпост окольными путями частные извозчики задержаны в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, полицейскими Алматы на блокпосту №20, дислоцированном в западном направлении от города, задержаны пятеро мужчин, которые за вознаграждение обещали гражданам завести их в город, минуя блокпосты.

Свою помощь они оценили сумму от трех до пяти тысяч тенге с человека. Мужчины были задержаны и привлечены к ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения). Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы эти лица были оштрафованы", - сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

В этой связи департамент полиции города Алматы в очередной раз призывает граждан соблюдать законность и не искать незаконных способов пересечения блокпостов.

Заверяю, что эти попытки будут тщетными и не увенчаются успехом. А лиц, желающих заработать легких денег в период чрезвычайного положения, предупреждаю об ответственности. Такие факты будут пресекаться на корню", - уточнил Аханов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 300 тысяч, скончалось 13 тысяч.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

На сегодняшний день в стране подтверждены 57 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 23 случая, в Нур-Султан - 31 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.

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