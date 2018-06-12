Обокравший квартиру на 1,3 млн тенге талдыкорганец попался на сдаче украшений в ломбард

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Обокравший квартиру на 1,3 млн тенге талдыкорганец попался на сдаче украшений в ломбард12.06.2018
Криминал  16:44

Талдыкорган. 12 июня. Kazakhstan Today - Подозреваемого в квартирной краже в Талдыкоргане полицейские вычислили по сданным в ломбард золотым украшениям, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, 18 апреля жительница Талдыкоргана сообщила полицейским о том, что неизвестные путём подбора ключей проникли в её квартиру и похитили ювелирные изделия и денежные средства. Общий ущерб потерпевшей был оценен в 1,3 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемого, задержанного на днях полицейскими Талдыкоргана. Как оказалось, одно из украденных украшений - золотое кольцо - было сдано в ломбард, откуда оно сейчас изъято и приобщено к материалам дела, сообщили в пресс-службе.

В полиции отметили, что 33-летний подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Полицейские Талдыкоргана продолжают проверку на причастность задержанного к другим преступлениям аналогичного характера.
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