19.10.2024, 10:09 24516
Около 7 кг мефедрона изъяли при ликвидации нарколаборатории в Акмолинской области
Казахстанец задержан с поличным в момент изготовления партии наркотиков
Фото: КНБ РК
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Кокшетау. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В сентябре в Акмолинской области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Изъято порядка 7 кг психотропного вещества "мефедрон", свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики", - рассказали в пресс-службе КНБ.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Напомним, генпрокурор поручил принять бескомпромиссные меры в отношении организаторов наркобизнеса.
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18.10.2024, 20:28 39301
В Туркестанской области 25-летний мошенник обманул 50 человек на 160 млн тенге
Уголовное дело передано в суд
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Туркестан. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодой человек обманом оформил на потерпевших займы, обещая им увеличить доход и закрыть кредиты. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Общий ущерб составил свыше 160 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники ударно-целевой группы Cyberpol департамента полиции Туркестанской области в течение года проводили системную работу и усилили профилактику. В результате расследовано 410 уголовных дел, а по 200 фактам приняты процессуальные решения. В том числе по многоэпизодному преступлению, где 25-летний житель Сайрамского района обманул более 50 человек.
В Шардаринском районе 29-летний мужчина под предлогом помощи в открытии ЭЦП-ключа воспользовался личными данными 10 потерпевших и оформил на них кредиты. Причиненный ущерб составил 14,5 млн тенге, уголовное дело направлено в суд.
Также в результате оперативного реагирования сотрудников Cyberpol удалось своевременно заблокировать более 21 млн тенге потерпевших, которые не успели уйти на счета мошенников.
18.10.2024, 17:32 43231
В Караганде старшего оперуполномоченного осудили на полтора года по делу о пытках
Фото: Depositphotos
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Караганда. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде старшего оперуполномоченного департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Ұлытау осудили на полтора года лишения свободы по делу о пытках, сообщает прокуратура Карагандинской области.
Сотрудник признан виновным по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки) и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение 3 лет", - проинформировали в прокуратуре.
Помимо этого, осужденный лишен специального звания "капитан юстиции", назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.
Для предупреждения подобных преступлений прокуратурой области была организована прямая трансляция судебного процесса для сотрудников ДУИС", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 12 дел о пытках в отношении 33 должностных лиц направили в суды.
18.10.2024, 17:10 44521
Первого замдиректора Кызылординского управления "Интергаз Центральная Азия" приговорили к лишению свободы
Приговор суда не вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первого заместителя директора Кызылординского управления магистральных газопроводов АО "Интергаз Центральная Азия" приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы с запретом на занятие должности в субъектах квазигоссектора на три года, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Он признан виновным в причинении имущественного ущерба ТОО "Orda Glass Ltd" в сумме 60,1 млн тенге путем завышения сметной стоимости и подписания фиктивных актов выполненных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода резервного газоснабжения стекольного завода", - проинформировали в пресс-службе
Кроме того, он осужден за умышленное повреждение государственного имущества путем механического среза участка автомобильной дороги местного значения при выполнении строительства объекта.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее директор учебно-опытного хозяйства КазНАИУ был осужден за хищение бюджетных средств.
18.10.2024, 16:23 46986
Убийство в Талгаре: зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района лишены должностей
Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе
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Конаев. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили об увольнении заместителя прокурора Алматинской области и прокурора Талгарского района после резонансного убийства 16-летнего парня в Талгаре.
Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Отмечается, что основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе.
Ранее сообщалось о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве 16-летнего жителя Талгара.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки, По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекливоенных Нацгвардии. После чреды резонансных событий должности лишилсяаким Талгара за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе ( в онлайн режиме) над убийцами парня.
18.10.2024, 15:51 48101
Еще один подозреваемый задержан по делу об убийстве подростка в Талгаре
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В деле убийства 16-летнего жителя Талгара появился еще один подозреваемый, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Ш.Полат задержан еще один подозреваемый - гражданин К.", - говорится в сообщении областного ДП.
В пресс-службе добавили, что на данный момент продолжается проведение комплекса оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле министра внутренних дел.
Ранее в МВД сообщили, что по данному делу проходит 10 подозреваемых, среди них есть ранее судимые. На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки, По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекливоенных Нацгвардии. После чреды резонансных событий должности лишилсяаким Талгара за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе ( в онлайн режиме) над убийцами парня.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
18.10.2024, 08:36 57176
В Карагандинской области задержаны члены криминальных группировок
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Караганда. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области в этом году задержано шесть преступных групп, причастных к совершению тяжких преступлений. Выявлено и пресечено более 40 фактов вымогательства, сообщает Polisia.kz.
15 октября управлением по борьбе с организованной преступностью в городе Шахтинске задержана молодежная группировка, занимавшаяся вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО "Qarmet", в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.
Ранее в городах Темиртау, Сарани, Абае задержаны участники других криминальных групп, причастных к тяжким преступлениям, а также к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО "Qarmet" и вымогательствам у работников предприятия.
Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено более 100 фигурантов, 39 из которых арестовано. Проведено около 150 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Три уголовных дела по 16 эпизодам тяжких преступлений уже направлены в суд. В результате пресечения деятельности криминальных групп в регионе изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 ружей, восемь обрезов, четыре пистолета, две винтовки, автомат Калашникова, а также более тысячи боеприпасов. Работа по обеспечению правопорядка в регионах продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
17.10.2024, 16:04 75096
Астанчанин получил 12 лет тюрьмы за подстрекательство к взятке
Также он признан виновным по статье УК РК "Мошенничество"
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель столицы получил длительный тюремный срок за мошенничество и подстрекательстве к даче взятки высокопоставленным чиновникам, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Житель столицы признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 250 тыс. долларов США якобы для передачи высокопоставленным должностным лицам государственных органов за заключение контракта на недропользование в Северо-Казахстанской области.
Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор суда не вступил в законную силу.
17.10.2024, 12:22 68701
Ущерб более 391 млн тенге: уголовное дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group направили в суд
По результатам досудебного расследования установлена причастность 20 лиц
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области направила в суд уголовное дело в отношении финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Направлено в суд уголовное дело в отношении финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group по пункту 2 части 3 статьи 217 УК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) по факту незаконных действий на территории Толебийского района в период 2022-2023 годы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по результатам досудебного расследования установлена причастность 20 лиц.
Из-за их действий 279 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 391,7 млн тенге. В ходе расследования арестовано имущество подозреваемых, добытое преступным путем", - добавили в прокуратуре.
Ранее в ЗКО организатора финпирамиды осудили на 7 лет лишения свободы.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?