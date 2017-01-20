Осужденному за коррупцию бывшему замакима Костаная заменили остаток неотбытого наказания штрафом

Костанай. 19 января. Kazakhstan Today - Экс-заместитель акима Костаная Фрунзик Аракелян может выйти на свободу 1 февраля, заплатив штраф 310 853 тенге. Соответствующее решение 16 января вынес суд №2 Костаная.

Ранее осужденный по "большому акиматовскому делу" Аракелян просил суд заменить неотбытую часть срока на штраф, передает Kazakhstan Today.

"Аракелян был признан виновным в том, что по предварительному сговору в группе лиц с Шинкиным и Бобровым получил взятку от директора ТОО "Вескор" Евстафьева в сумме 300 000 тенге. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания по приговору суда шла полная конфискация имущества и лишение права пожизненного занимать должности на госслужбе. В апелляционной инстанции Аракелян признал свою вину в полном объеме, чем изобличил своего подельника Шинкина. В связи с этим срок ему сократили до 3,5 лет. Кроме того, в приговоре суда апелляционной инстанции внесли поправку о том, что не имеет право занимать должности на госслужбе, только связанные с административно-хозяйственными и организационно-распределительными функциями", - сообщил судья суда №2 Костаная Оразбай Сатыбалды.

Он отметил, что Аракелян не может руководить коллективом, подбирать кадры или заниматься финансовой деятельностью - например, работать начальником отдела или главным бухгалтером. Все остальные должности на госслужбе ему в принципе будут доступны, если работодатель захочет его трудоустроить. Проще всего экс-заместителю акима Костаная будет устроиться на работу в ГКП или рядовым клерком в акимат, пишет "Наша газета"

Сообщается, что после суда апелляционной инстанции Фрунзик Аракелян подал ходатайство в связи с амнистией к 25-летию Независимости РК. Ее тоже удовлетворили и, согласно пункт 2 статьи 4 закона "Об амнистии", сократили срок наказания еще на 6 месяцев 15 дней. Об этом стало известно 23 декабря, а 27 декабря Аракелян подал ходатайство о смягчении наказания.

"В частности, он просил заменить неотбытую часть наказания, а это 1 год 6 месяцев и 2 дня, на штраф. 16 января суд удовлетворил его ходатайство. Основанием для этого стало то, что он уже отбыл одну треть срока и мог претендовать на смягчение наказания, погасил сумму взятки в размере 300 000 тенге и заплатил судебные издержки в размере 28 033 тенге, положительно характеризовался по месту отбытия наказания, у него было два поощрения, руководство колонии было не против его отпустить. В связи с этим Аракеляну заменили неотбытые 547 дней на штраф в 310 853 тенге. Если в течение 15 дней прокуратура не обжалует постановление суда об этом, 1 февраля Аракелян выйдет на свободу", - пояснил Сатыбалды.

В сообщении уточняется, что столь незначительная сумма штрафа прописана в законе, где сказано, что при смягчении наказания размер штрафа начисляется из расчета 1 МРП за 4 дня неотбытого срока.

Напомним, Фрунзик Аракелян был арестован 3 августа 2015 года по подозрению в получении взятки в 300 000 тенге от директора ТОО "Вескор" Сергея Евстафьева за покровительство при строительстве горок и ледяной "тарелочки". Взятка передавалась в кабинете Шинкина и в его присутствии. Передачу денег зафиксировала камера видеонаблюдения, вмонтированная в часы отдела ЖКХ.

В суде первой инстанции Аракелян категорически отрицал получение взятки, заявляя, что это был долг за КамАЗ, который Евстафьев арендовал у его брата, но так и не рассчитался. После вынесения приговора, на брифинге, судья Батырбек Кудабаев отмечал, что Аракелян мог бы отделаться штрафом, если бы полностью признал вину. Кстати, тогда бы штраф составил 70-кратный размер от суммы взятки, то есть 21 млн тенге.

Еще один фигурант "большого акиматовского дела" - Гагик Овнанян, которому в суде первой инстанции назначили 10 лет лишения свободы в колонии строго режима, а потом в апелляционной инстанции срок снизили до 3,5 лет, - уже подал ходатайство на условно-досрочное освобождение. В ближайшее время оно будет рассмотрено.

Издание также отмечает, что первым из фигурантов "большого акиматовского дела" освободился экс-заместитель акима Костаная Максут Калиев, который получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Неотбытую часть наказания по его просьбе суд заменил ограничением свободы на 1 год 10 месяцев с установлением пробационного контроля. В Кушумурун он также не попал, а отбывал наказание в хозблоке Аркалыкской тюрьмы. Калиев в течение года и 10 месяцев должен отмечаться по месту жительства, не имеет права посещать увеселительные заведения и покидать пределы РК.

Аракелян, если прокуратура не опротестует постановление суда о смягчении ему наказания, заплатит штраф и не будет связан никакими обязательствами с правоохранительными органами. Судимость Аракеляна будет считаться погашенной через 6 лет после освобождения - 1 февраля 2023 года.

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