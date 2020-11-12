От 5 до 10 лет лишения свободы назначили организаторам игорных заведений в Алматы

Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - Департамент экономических расследований по городу Алматы довел до конца дело об организации в городе игорных заведений - фигуранты приговорены к лишению свободы, передает Kazakhstan Today.

Преступной группой было организовано два игорных заведения и более 60 игровых точек, в которых функционировали игровые терминалы, а также складские помещения, приспособленные под цеха по изготовлению и ремонту игровых терминалов. Все шестеро подсудимых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания, в том числе в виде лишения свободы от 5 до 10 лет", - проинформировали в ведомстве.

Изъятые игровые терминалы были уничтожены сотрудниками ДЭР совместно с судебными исполнителями.

Уничтожено более 230 игровых терминалов по вступившему в законную силу приговору суда по делу в отношении 6 членов ОПГ, осуществлявшей незаконный игорный бизнес на территории города Алматы", - говорится в сообщении.

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