От 5 до 7 лет лишения свободы назначил суд членам ОПГ по незаконной продаже дизтоплива в Костанайской области

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От 5 до 7 лет лишения свободы назначил суд членам ОПГ по незаконной продаже дизтоплива в Костанайской области24.01.2018
Криминал  14:30

Костанай. 24 января. Kazakhstan Today - Трех членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконной продажей дизтоплива, осудили в Тарановском районном суде Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе суда, А. Тулепов в период с января по июнь 2017 года с целью получения незаконного дохода создал организованную преступную группу и руководил ею.

"Для реализации своего преступного умысла Тулепов подобрал из числа своих родственников и знакомых А. Хамитова и Н Митрофанова, которым разъяснил возможности вступления в преступную группу и совершения совместно с ним противоправных действий для достижения единой преступной цели по незаконному обогащению и получению прибыли", - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что подсудимых обвиняли в транспортировке, хранении и реализации дизельного топлива в объеме 49 110 литров на сумму 6 875 400 тенге, что составляет особо крупный размер.

Приговором суда трое подсудимых признаны виновными в совершении уголовного проступка. А. Тулепов осужден на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. А. Хамитову назначено 5,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с конфискацией имущества. Н. Митрофанову назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с конфискацией имущества.

Приговор пока не вступил в законную силу.
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