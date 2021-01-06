От 8 до 10 лет проведут в колонии организаторы транснациональной ОПГ по контрабанде биоресурсов

Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - В Алматы осудили организаторов транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой биоресурсов, передает Kazakhstan Today.

Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении граждан Китайской Народной Республики и Республики Казахстан, которые в составе транснациональной организованной преступной группы осуществляли контрабандное перемещение товара рачков артемии салина (цисты артемии) на сумму более 470 млн тенге. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий при контрабандном перемещении товара задержаны транспортные средства, где обнаружены запрещенные к вывозу из территории РК биоресурсы общим весом более 400 тонн", - сообщили в пресс-службе КФМ.





Приговором специализированного межрайонного суда города Алматы четверо подсудимых признаны виновными по статьям УК РК "Экономическая контрабанда", "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них" и "Незаконное предпринимательство" и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 8 до 10 лет.

Artemia salina - рачки, обитающие в солёных водоемах. Цисты артемии имеют большую ценность для рыбоводства, птицеводства, фармакологии и косметологии.

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