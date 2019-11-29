Первый замначальника ДУИС по Кызылординской области осужден на 3 года 6 месяцев за взятку

Кызылорда. 28 ноября. Kazakhstan Today - Первый заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Кызылординской области осужден на 3 года 6 месяцев за взятку, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Кызылординской области ранее проводилось следствие в отношении первого заместителя начальника ДУИС по Кызылординской области майора юстиции Турсынбаева Т.К. Он подозревался в получении взятки от подчиненного в сумме 132 тыс. тенге за общее покровительство и попустительство по службе, сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

26 ноября текущего года приговором Кызылординского городского суда №2 указанное должностное лицо признано виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с лишением специального звания и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Напомним, Антикоррупционной службой совместно с собственной безопасностью КУИС МВД РК в ряде регионов страны начаты досудебные расследования в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

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