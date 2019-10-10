Почти килограмм синтетических наркотиков "Скорость" изъяли полицейские за неделю

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Почти килограмм синтетических наркотиков "Скорость" изъяли полицейские в Казахстане за неделю, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы МВД РК, за неделю в стране подразделениями по противодействию наркопреступности выявлено 37 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято 138,5 килограмма наркотиков, в том числе: 137 килограммов марихуаны и 920 граммов синтетических наркотиков, так называемых "скорость".

В частности, у жителя Усть-Каменогорска выявлено 9 свертков с веществом в виде порошка и гранул. При проведении обыска в его квартире в каркасе кресла изъяты свертки и коробка от сотового телефона с аналогичным содержимым. Всего изъято 411 граммов синтетического наркотика.

В Алматы у гражданина при осмотре автомобиля под передним пассажирским сиденьем обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета с синтетическим наркотиком общим весом 502 грамма, сообщили в пресс-службе.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению источников приобретения и каналов распространения психотропных веществ.

Кроме того, в Алматы за сбыт наркотиков задержан местный житель, у которого полицейские изъяли пакет с марихуаной, 4 грамма героина и синтетические наркотики, а также револьвер с патронами. Задержанный водворен в ИВС.

Содействие в борьбе с наркопреступностью оказывают и граждане. За 10 дней со дня запуска МВД "горячей линии" в WhаtsApp (+7 777 785 6651) поступило 200 сообщений о незаконном обороте наркотиков. В основном это информация о граффити-рисунках с рекламой сайтов или телеграмм-каналов , распространяющих наркотики. 29 обращений касаются непосредственно интернет-ресурсов, распространяющих наркотики. В настоящее время проводится работа по их блокированию. По отдельным сообщениям проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - отметили в пресс-службе.

Всего с начала года сотрудниками полиции выявлено 1799 наркопреступлений. Изъято 18 тонн 990 килограммов наркотиков, из них 6 тонн 128 килограммов марихуаны, 353 килограмма гашиша, 18 килограммов героина, 6,5 килограмма синтетических наркотиков. Пресечена деятельность 5 организованных преступных групп. В доход государства обращено свыше 2,5 млн тенге, полученных в результате незаконного распространения наркотиков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства