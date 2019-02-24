Подозреваемого в попытке изнасилования ребенка задержали в Кызылорде

Кызылорда. 28 января. Kazakhstan Today - В Кызылорде задержали подозреваемого в попытке изнасилования несовершеннолетней, передает Kazakhstan Today.
Полицейские Кызылорды 26 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, совершенного 18 января, установили и задержали жителя города, подозреваемого в совершении попытки изнасилования несовершеннолетней. На время досудебного расследования фигурант заключен под стражу в изоляторе временного содержания. Согласно статье 201 УПК РК, остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.
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