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Подозреваемый в изнасиловании молодой учительницы задержан в Павлодарской области

27.02.2020, 15:12 8965
Подозреваемый в изнасиловании молодой учительницы задержан в Павлодарской области
Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Павлодарской области задержали подозреваемого в изнасиловании молодой учительницы, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в полиции области, насильник скрывался в соседнем поселке. 
 

По факту начато досудебное расследование по двум статьям УК РК "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Проводятся все необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз. Подозреваемый задержан, он дает признательные показания", - рассказал порталу Павлодар-онлайн заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов. 

 
Напомним, изнасилование молодой учительницы произошло 25 февраля, ночью, в поселке Майкарагай района Аккулы. Она шла в школу работать, так как только там есть нормальный Интернет. Утром 26 февраля потерпевшая обратилась в полицию. 
 

Подозреваемый - житель этого же района. В 2017 и 2018 годах его обвиняли в кражах скота, но в суде ему удавалось примириться с потерпевшими. В 2010 году женщина обращалась в полицию с устным заявлением об изнасиловании в отношении этого же мужчины, однако письменного заявления от нее не поступало. Уголовное дело не возбуждали", - информирует портал.


 

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