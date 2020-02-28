Подозреваемый в изнасиловании молодой учительницы задержан в Павлодарской области

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Павлодарской области задержали подозреваемого в изнасиловании молодой учительницы , передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в полиции области, насильник скрывался в соседнем поселке.

По факту начато досудебное расследование по двум статьям УК РК "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Проводятся все необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз. Подозреваемый задержан, он дает признательные показания", - рассказал порталу Павлодар-онлайн заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов.

Напомним, изнасилование молодой учительницы произошло 25 февраля, ночью, в поселке Майкарагай района Аккулы. Она шла в школу работать, так как только там есть нормальный Интернет. Утром 26 февраля потерпевшая обратилась в полицию.

Подозреваемый - житель этого же района. В 2017 и 2018 годах его обвиняли в кражах скота, но в суде ему удавалось примириться с потерпевшими. В 2010 году женщина обращалась в полицию с устным заявлением об изнасиловании в отношении этого же мужчины, однако письменного заявления от нее не поступало. Уголовное дело не возбуждали", - информирует портал.





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