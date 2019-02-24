Подросток входил в преступную группу воров аккумуляторов в Алматинской области

Талдыкорган. 29 января. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области сообщила о задержании очередной воровской группы, промышлявшей в регионе кражами автомобильных аккумуляторов, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, преступная группа действовала с осени прошлого года на территории Карасайского района и была обезврежена на днях усилиями местной районной полиции.

В состав группы входили три человека, один из которых несовершеннолетний. Задержанные лица подозреваются в причастности к 12 кражам, зарегистрированным в трех поселках и городе Каскелен. Во всех случаях похищались автомобильные аккумуляторы, часть из которых удалось найти у скупщика и приобщить к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Досудебное расследование по факту поручено провести сотрудникам Карасайской районной полиции.

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