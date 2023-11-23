Покушение на взятку: Антикор задержал руководителя отдела госзакупок управления образования Алматы

Фото: polisia.kz.

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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что количество убийств сократилось на 20%, краж - на 28%, разбоев - на 32%, - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что количество убийств сократилось на 20%, краж - на 28%, разбоев - на 32%, сообщает пресс-служба Акорды.





Подчеркивается, что снизилось число грабежей, хулиганства, скотокрадства, причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений, в том числе в семейно-бытовой сфере.





Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по формированию нулевой терпимости к правонарушениям, реализации неотвратимости наказания за совершение правонарушений и преступлений, обеспечению дорожной безопасности.





На сегодняшний день выявлено 8 млн 500 тысяч правонарушений, что на 1 млн больше, чем в прошлом году. За совершенные правонарушения наложено административных штрафов на 90 млрд тенге, взыскано 71 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.









Президент также был проинформирован о принимаемых мерах по совершенствованию работы органов внутренних дел, в том числе проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников. В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений по обеспечению принципа "закон и порядок".





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.





Между тем в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс



