Повышение стипендий, система "Келешек", строительство больниц: что было сделано за год в сферах образования и здравоохранения РКПовышение стипендий, система "Келешек", строительство больниц: что было сделано за год в сферах образования и здравоохранения РК
20.11.2023, 12:46 31736
Замглавы отдела образования Мангистауской области задержан за коррупцию
Фото: Depositphotos
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Актау. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Мангистауской области задержала руководителя отдела образования города Актау, сообщает ведомство.
Он подозревается в получении взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, перечисление денежных средств и общее покровительство поставщику услуг по обеспечению питанием детей из малообеспеченных семей", - говорится в сообщении Антикора.
С санкции суда подозреваемый содержится под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Талдыкоргане за масштабные хищения в сфере образования к уголовной ответственности привлекли 23 человека. 21 из них работал бухгалтером в отделе образования и 14 - в средних школах города.
О миллиардных хищениях в сфере образования в Талдыкоргане стало известно в этом году. Антикор нашел у главбуха городского отдела образования миллиард тенге, дорогие ювелирные украшения и квартиры. Общий ущерб составил около 4 млрд тенге.
Позже Антикоррупционная служба выявила многомиллионные хищения в сфере образования Северо-Казахстанской области.
20 июля глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер. В настоящее время расследуется свыше ста уголовных дел в этой сфере.
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21.11.2023, 11:37 1811
Организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской области
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области задержаны три организатора финансовой пирамиды Qnet, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Подозреваемые в период с 2019 по 2022 годы на территории области под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции привлекли денежные средства в сумме почти 44 млн тенге с 35 жителей области, говорится в сообщении ведомства.
Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 000 до 1 200 000 тенге. С санкции суда трое подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование", - рассказали в АФМ.
Там напомнили, что проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм бота Baiqa, piramida!. В случае если вы уже пострадали от рук мошенников, следует обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.
Напомним, более 200 жителей Шымкента вложили более 700 млн тенге в финпирамиду Chia Tai Tianging.
В Астане осудили руководителей финпирамиды Antares, обещавших вкладчикам до 300% годовых. 33 человека вложили в пирамиду более 245 млн тенге.
Также в Казахстане разоблачили масштабную финпирамиду Eolus в 10 регионах страны.
20.11.2023, 14:12 29201
В Алматы и двух регионах спецназ обезвредил группу вымогателей
Группа состояла из семи человек возрастом от 21 года до 46 лет
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Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Алматинской области совместно со спецназовцами ведомства на территории Алматинской области, города Алматы и области Жетісу задержали группу вымогателей.
Преступная группа состояла из семи человек возрастом от 21 года до 46 лет, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в полиции по статье 194, часть 2, пункт 2, УК РК (Вымогательство). Отметим, что 11 марта на территории одного из складов города Каскелена участники вышеуказанной группы, применив физическую силу в отношении иностранного гражданина, путем угроз вымогали денежные средства в крупном размере", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области Дулат Кайыр.
Задержанные взяты под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с проверкой подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.
По результатам этих работ материалы дела будут направлены в суд для принятия окончательного процессуального решения", - дополнил Дулат Кайыр.
Тем временем в Восточно-Казахстанской области задержан еще один вымогатель, который, угрожая оружием и расправой, требовал у 21-летнего жителя Усть-Каменогорска 100 тысяч тенге.
Подозреваемый был задержан с поличным в момент получения денег.
Задержали 20-летнего подозреваемого у одного из дворов по проспекту Назарбаева. На месте полицейские изъяли вещественные доказательства - денежные средства, подтверждающие его противоправные действия", - информирует Polisia.kz.
Ранее группу вымогателей осудили в Улытауской области.
19.11.2023, 20:41 56101
В Экибастузе нашли тело пропавшей 7-летней девочки
Фото: polisia.kz
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Экибастуз. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Экибастуза в ходе поисково-спасательных работ обнаружила тело без вести пропавшей семилетней Миланы Давыдовой, установлен подозреваемый в убийстве ребенка, сообщает департамент полиции города.
Павлодарские полицейские и волонтеры искали ребенка двое суток.
По подозрению в убийстве несовершеннолетней сотрудниками полиции задержана мать и ее знакомый, который по ее просьбе скрыл следы преступления", - рассказали в полиции.
Задержанные дали признательные показания. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 УК РК.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Работает специализированная группа. На месте находится руководство ДП, прокуратуры и акимата Павлодарской области.
Напомним, в Актюбинской области ищут двух сестер: 14-летнюю Назым и 13-летнюю Диляру Калиевых, проживающих в селе Бескудук Хобдинского района.
18.11.2023, 12:15 104051
Подозреваемую в организации незаконного игорного бизнеса казахстанку экстрадировали из Германии
Фото: pexels.com
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемая в совершении преступлений в сфере игорного бизнеса в составе преступной группы гражданка Казахстана экстрадирована из Германии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, связанных с деятельностью букмекерской конторы OLIMP.KZ, уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Ее также подозревают в легализации денег и имущества, полученного преступным путем.
В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиарда тенге", - отметили в Генпрокуратуре.
В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, ее объявили в международный розыск. В мае она была задержана на территории Германии.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что экстрадиция разыскиваемой стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с германскими компетентными органами.
Кроме того, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Германией, в текущем году из этой страны в Казахстан были экстрадированы еще 2 лица, подозреваемых в совершении убийства и наркоторговле. В свою очередь германской стороне выданы 2 лица, разыскиваемых за вымогательство и изнасилование.
В сентябре из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемого в хищении около 1 млрд тенге, который находился в международном розыске с 2014 года.
Также из ОАЭ в РК была экстрадирована находившаяся в международном розыске экс-учредитель "Оператор РОП". Ее подозревают в хищении 920 млн тенге.
18.11.2023, 11:53 102641
Довел до суицида: сержанту-контрактнику с заставы "Шолдала" в 2 раза увеличили срок
Фото: gov.kz
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Обвиняемому в доведении до самоубийства солдата срочника на погранзаставе "Шолдала" сержанту-контрактнику Айбеку Нуртаеву вынесли новый приговор.
Айбек Нуртаев, ранее приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы, согласно решению апелляционной коллегии Военного суда проведет в местах лишения свободы семь лет", - сообщает Sputnik.
В августе военный суд Шымкентского гарнизона оправдал командира отделения по статье о доведении до самоубийства, но признал виновным в вымогательстве и превышении должностных полномочий. Тогда Нуртаева осудили на 3,5 года лишения свободы. Однако главный вопрос так и остался невыясненным: откуда на теле и одежде погибшего 18-летнего срочника оказались биоматериалы сослуживцев.
Позже рассмотрение дела по факту суицида Бекбола Мираша продолжилось в апелляционной коллегии Военного суда.
На этот раз по результатам разбирательства Айбека Нуртаева признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы", - пишет агентство.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявив о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма.
При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношении всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано. На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих. После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
На время расследования от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
В сентябре главный военный прокурор Казахстана прокомментировал дело о доведении до суицида солдата в Жамбылской области. Он заверил журналистов, что никакого сексуального насилия в отношении погибшего солдата не было.
17.11.2023, 19:19 125956
24-летний парень организовал нарколабораторию в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С. 1999 года рождения руководил подпольным производством синтетических наркотиков в жилом массиве Алатауского района Алматы, сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения следственных мероприятий в жилище обнаружено 500 граммов мефедрона. Зарегистрировано уголовное дело. Назначены экспертизы.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее в Акмолинской области было ликвидировано подпольное наркопроизводство, организованное гражданами стран ближнего зарубежья.
17.11.2023, 17:27 128781
В Петропавловске в очереди на жилье стояли свыше двухсот умерших
Кроме того, выявлено 10 фактов дублирования очередей одних и тех же лиц
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Петропавловск. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В очереди на получение квартир в Петропавловске выявили больше двухсот умерших и почти 60 иностранцев.
Должностными лицами городского отдела ЖКХ допущены системные нарушения по порядку предоставления квартир и инвентаризации очередности на получение жилья. Установлены факты нарушения прав четырех детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при постановке на очередь. Выявлено 10 фактов дублирования очередей одних и тех же лиц. Наличие на протяжении длительного времени пустующих квартир. В нарушение требований законодательства на момент проверки в отделе ЖКХ числились в очереди на получение жилья 229 умерших и 58 лиц, выехавших за пределы РК и получивших иностранное гражданство. Выявлены факты незаконного предоставления 12 квартир" - цитирует pkzsk.info заместителя прокурора города Петропавловска младшего советника юстиции Асхата Амитова.
В свою очередь заместитель акима города Петропавловска Калия Туренова заявила, что, по ее мнению, нарушения связаны с тем, что в отделе часто менялись кадры, да и вообще долго отсутствовал руководитель. Председатели жилищной комиссии не знали, что квартиры были предоставлены без их ведома. Это выяснилось во время инвентаризации.
Прошлой осенью работниками Антикоррупционной службы был проведен большой анализ работы деятельности отдела ЖКХ и указан ряд недостатков. С весны создана группа, которая проводит инвентаризацию. Охват жилья большой. Людей у нас мало. Поэтому процесс идет долго. Сегодня мы уже высвободили 12 квартир. Сейчас по ним ведется работа. Четыре из них уже распределили на заседании жилищной комиссии. Трудность заключается в том, что мы не можем найти очередников. Потому что или некорректно указан номер телефона, или некорректно указано место расположения самих очередников. Поэтому во всех соцсетях мы опубликовали объявление, что начинается корректировка очередности, и уже второй день люди приходят и сверяют свою очередность", - добавила Калия Туренова.
Она отметила, что сейчас в отделе нормализуется работа. Уже есть результаты. Но в одночасье привести все в порядок не получится.
Ранее сообщалось, что многодетные семьи и инвалиды получили в аренду квартиры без электричества и газа в Шымкенте.
17.11.2023, 15:08 132446
Двух полицейских подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Конаеве Дополнено
Фото: Depositphotos
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Конаев. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области задержаны двое подозреваемых в изнасиловании 14-летней девочки. По словам правозащитницы Дины Тансари, насильниками оказались двое сотрудников полиции.
Нам сообщил анонимный источник, что в городе Конаеве два действующих сотрудника полиции, пользуясь своим служебным положением, вступили в половой контакт с 14-ти летней школьницей, сняли это на видео. Нам известно, что один из них инспектор по делам несовершеннолетних, второй сотрудник полиции по охране здания, сейчас оба арестованы и уволены задним числом", - написала Дина Тансари на своей странице в Instagram.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили о задержании двух подозреваемых 2000 и 2001 годов рождения.
7 ноября текущего года в полицию обратилась 43-летняя жительница Алматинской области с заявлением о том, что ранее двое неизвестных лиц совершили в отношении ее несовершеннолетней дочери насильственные действия сексуального характера. В этот же день зарегистрированы два уголовных дела по статье УК РК "Изнасилование несовершеннолетней", - сказано в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали подозреваемых 2000 и 2001 годов рождения. По результатам расследования они были взяты под стражу.
В ближайшее время производство досудебного расследования будет окончено и материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - добавили в пресс-службе ведомства.
Дополнено 17.11.2023, 15.50
В Павлодарской области по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки задержан местный житель.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Ведется расследование", - сообщили в полиции региона.
По словам матери пострадавшей 12-летней школьницы, девочка познакомилась с извращенцем в соцсетях.
Отметим, это уже второй случай за неделю, когда под подозрение в изнасиловании попадают полицейские. Ранее казахстанскую общественность потрясла новость о задержании начальника управления полиции Талдыкоргана по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?