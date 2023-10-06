Полтора года за убийство: суд Алматы пересмотрел дело убийцы Айман Асановой

Стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке оценивается в 420 млн тенге, а объем составляет порядка 85 000 разовых доз

Фото: КНБ

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Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проведены операции по ликвидации двух крупных подпольных производств синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.





По подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны трое граждан.





В ходе обыска силовики обнаружили и изъяли 21 кг мефедрона и альфа-PVP, а также крупную партию прекурсоров и лабораторное оборудование.





Отмечается, что стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке оценивается в 420 млн тенге, а объем составляет порядка 85 000 разовых доз.





Материалы зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье Уголовного кодекса РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".





С санкции суда к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.





По данным КНБ, за 9 месяцев текущего года КНБ пресечена деятельность 30 международных и региональных наркоканалов, а также деятельность 29 лабораторий по производству наркотиков.





В общей сложности из незаконного оборота изъято около 1 тонны синтетических наркотиков и свыше 76 тонн прекурсоров.