Предположительно, казахстанку задержали в Нью-Йорке за мошенничество

Нью-Йорк. 25 января. Kazakhstan Today - В Нью-Йорке задержали 24-летнюю мошенницу, которая выдавала себя на риелтора и собирала с потенциальных квартиросъемщиков залог за аренду. Предположительно, задержанная является гражданкой Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным полиции Нью-Йорка, задержанная Махаббат Абдуалиева, представляясь агентом по недвижимости, с апреля по июль 2018 года выманила деньги у нескольких человек. Она использовала Facebook для размещения объявлений о сдаче квартир в Бенсонхерсте и Мидвуде.

Первый случай произошел 30 апреля 2018 года. 22-летняя женщина ответила на интернет-объявление мошенницы о съемной квартире. Придя на место и осмотрев квартиру, она оставила женщине, представившейся агентом по недвижимости, $500 в качестве залога за аренду квартиры. В тот же день мошенница сдала эту же квартиру другой 30-летней женщине, взяв с нее $200. После этого злоумышленница больше не выходила на связь.

Позже, 10 июля 2018 года, 25-летняя женщина оставила Абдуалиевой залог в $700. Так же, как и остальные жертвы, потерпевшая не смогла связаться с мошенницей после совершения "сделки", пишет портал usa.one





По данным портала newyork.cbslocal.com , Абдуалиеву обвиняют в мелком хищении и выдаче себя за другое лицо.





Как следует из данных на странице пользователя Facebook по имени Махаббат Абдуалиева, она родом из Астаны и проживает в Нью-Йорке.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства