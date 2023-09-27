Приговор за незаконную продажу конфискованной недвижимости Храпунова вынесли чиновникам в Алматы

Подсудимые получили от 5 до 8 лет лишения свободы, они также пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе

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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районном суде № 2 Алматы вынесли приговор бывшему вице-министру национальной экономики Ильясу Усерову, экс-заместителю начальника ДКНБ Талгату Муханову и экс-руководителю управления финансов города Айнур Кудайбергеновой.





Подсудимых обвинили в продаже конфискованных активов бывшего акима Алматы Виктора Храпунова по заниженной цене.





По данным следствия, Ильяс Усеров, занимавший должность замакима Алматы, вместе с Айнур Кудайбергеновой помогли Талгату Муханову похитить пять объектов недвижимости, расположенных в микрорайоне Эдельвейс. Прокурор попросил приговорить их к лишению свободы сроком от 6 до 8 лет без конфискации имущества", - сообщает ProSud.kz .





Адвокат Ильяса Усерова заявил, что сделки проходили еще до его назначения на пост и подзащитный не извлек никакой выгоды от сделки, что подтверждает его невиновность. В акимате Алматы заявили, что не имеют претензий из-за возмещения ущерба.





Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание:





бывшему вице-министру национальной экономики Ильясу Усерову - лишение свободы на пять лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

бывшему замглавы департамента КНБ Алматы Талгату Муханову - лишение свободы на восемь лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и звания полковника КНБ;

экс-руководителю управления финансов Алматы Айнур Кудайбергеновой - лишение свободы на пять лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.





Отбывать наказание они будут в учреждении средней безопасности.





Кроме того, суд постановил жилые дома и земельные участки в коттеджном городке Эдельвейс № 36, 60, 61, а также квартиры 2 и 3 в доме № 6 обратить в доход государства", - сообщает Zakon.kz .





Приговор не вступил в законную силу.





Напомним, в мае прошлого года федеральный суд Нью-Йорка наложил санкции на сына экс-акима Алматы Ильяса Храпунова по делу, инициированному АО "БТА Банк" и городом Алматы. Его оштрафовали на 221 тысячу долларов за неоднократные нарушения судебных приказов, уничтожение доказательств и дачу ложных показаний.





Это был второй случай, когда суд Нью-Йорка налагает денежные санкции на Храпунова. Первый раз это произошло после утечки конфиденциальных показаний через интернет и как минимум шестой раз, когда суд признает, что ответчики участвуют в ненадлежащем ведении судебного процесса.





На соответчика Храпунова, Мухтара Аблязова, ранее были наложены санкции в размере 140 115,60 доллара США за аналогичные проступки.





Для справки:





Нью-Йоркский процесс от имени акимата Алматы и АО "БТА Банк" был начат более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.