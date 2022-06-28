Пьяная жительница Павлодара устроила поножовщину на пляже

ПАВЛОДАР. 27 ИЮНЯ - Инцидент произошел 25 июня на берегу Усолки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жительница Павлодара, отдыхавшая на берегу с детьми, сделала замечание сидящей рядом компании. Отдыхающие также были с детьми, что не мешало им распивать пиво, кричать и выражаться нецензурной бранью, сообщает "Павлодар-онлайн"

В результате между женщиной, сделавшей замечание, и отдыхающей компанией произошел конфликт, в ходе которого заявительница получила резаные раны.

Медики скорой помощи доставили пострадавшую в больницу в состоянии средней степени тяжести. В управлении здравоохранения отметили, что у женщины диагностировали непроникающее колото-резаное ранение надлопаточной области слева. Ее осмотрел хирург, она направлена на амбулаторное лечение.

В отношении 26-летней нападавшей возбуждено административное производство по части 1 статьи 73-1 КоАП РК - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". По этой статье ей грозит штраф в размере 15 МРП или арест до 15 суток.