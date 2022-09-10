Пьяный житель Павлодара избил 4-летнюю девочку и двух женщин

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ПАВЛОДАР. 9 СЕНТЯБРЯ - Павлодарец избил 4-летнюю девочку, беременную жену и тещу. Ребенок госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В полицию с заявлением обратилась 42-летняя жительница города Павлодара. Беременная женщина сообщила о ночном нападении ее сожителя.
По словам потерпевшей, вернувшись домой в алкогольном опьянении, сожитель беспричинно нанес ей телесные повреждения, затем и ее маме. В результате толчка женщина ударилась головой об ванну. Ребенка он поднял на уровне своего роста и бросил, девочка сильно ударилась головой об пол, сообщает Polisia.kz.
В отношении сожителя проводится досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК Республики Казахстан (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Напомним, пьяный кызылординец до смерти избил супругу.