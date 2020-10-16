Руководителя республиканской ветлаборатории подозревают в хищении 500 млн тенге

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - Руководителя республиканской ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Казахстана Нурлана Сбанова задержали в Нур-Султане по подозрению в хищении 500 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации портала "Время" , претензии к Нурлану Сбанову возникли у Службы экономических расследований Комитета финмониторинга Министерства финансов.

По версии следствия, глава республиканской ветслужбы может быть причастен к хищению 500 млн тенге, выделенных на приобретение расходных материалов для обследования животных.

По данным СЭР, деньги расхищались на протяжении длительного времени. Руководитель предприятия имел возможность выбирать поставщиков и "почему-то отдавал предпочтение тем, кто поставлял расходники по завышенным в несколько раз ценам".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства