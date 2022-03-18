Серийного мошенника задержали в Алматы

АЛМАТЫ. 17 МАРТА - Полицейские Северо-Казахстанской области задержали в Алматы подозреваемого в серийном интернет-мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мужчина размещал объявления о продаже мебели по выгодным ценам на сервисе Olx.kz и в соцсети Instagram, сообщает департамент полиции СКО.
Клиенты перечисляли предоплату, в среднем от 40 до 120 тысяч тенге. После этого связь с "продавцом" прерывалась. Трое петропавловцев, пострадавших от действий преступника, обратились в полицию", - сообщили в ведомстве.
Подозреваемым оказался 22-летний житель Алматы, ранее судимый за квартирную кражу. В настоящее время установлено 40 эпизодов мошенничества, в которых были обмануты казахстанцы за пределами СКО. Полицейские уточняют круг потерпевших. Мошенник водворен в следственный изолятор.