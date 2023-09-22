Скрывался 24 года: разыскиваемого за тройное убийство россиянина задержали в Казахстане   

Но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса, отметил депутат

Фото: facebook/Aliya Nazarbayeva

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Атырау. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса в ходе выездного заседания Республиканского совета по противодействию коррупции при партии AMANAT в Атырау Ерлан Саиров заявил, что свидетели указали, что конечным бенефициаром "Оператора РОП" является Алия Назарбаева, сообщает пресс-служба партии.





Он подчеркнул, что членами совета при партии являются известные юристы, государственные и общественные деятели, парламентарии. По его словам, в ходе своей работы совет по противодействию коррупции акцентирует внимание не только на проблемах регионов, но и на резонансных вопросах, которые широко обсуждаются в обществе. По этому поводу председатель совета обратил внимание на вопрос, связанный с "Оператором РОП".





Справедливый Казахстан зиждется на правде и строгом соблюдении закона. Все должно быть в соответствии с законом. Как мы все знаем, ряд руководителей так называемого Оператора РОП недавно были привлечены к уголовной ответственности. В ходе суда многие свидетели указывали на то, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева. Но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса. Если мы хотим построить справедливое общество в Казахстане, то в подобных ситуациях каждый гражданин должен обращаться в суд и доказывать свою невиновность", - заявил депутат.





Он также подчеркнул, что этот вопрос будет находиться на контроле совета, а соответствующее письмо будет направлено в Генеральную прокуратуру.





Ранее сообщалось, что находившаяся в международном розыске экс-учредитель "Оператор РОП" Муктарова Ш. экстрадирована из ОАЭ в РК.





Муктарова была объявлена в международный розыск в июне прошлого года. По данным Антикора, она в период в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тенге.





В апреле текущего года в Астане начался судебный процесс в отношении экс-руководства ТОО "Оператор РОП" и бывшего вице-министра экологии. Должностные лица Министерства экологии и ТОО "Оператор РОП" намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании для строительства шести мусоросжигающих заводов.





При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль. Антикор предотвратил хищение этих денег.





Управляющий директор ТОО "Оператор РОП" Руслан Шамшиев был найден мертвым, столичным районным отделом полиции Есиль возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В марте прошлого года Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.