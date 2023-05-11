Смертельное отравление четверых детей и их отца: названа предварительная причина

Они похитили украшения более чем на 180 миллионов тенге

Рассказать друзьям

Кокшетау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную кражу в ювелирном магазине Степногорска раскрыли полицейские. Воры проникли в здание через подкоп. Их добычей стал весь товар на прилавках с драгоценностями.





Два приятеля смогли проникнуть в известный в городе магазин ювелирных украшений незамеченными. Даже приехавшие по сигналу тревоги охранники не заподозрили неладного. Окна и двери были без следов взлома. Оказалось, воры сделали подкоп и проломили огромную дыру в полу магазина, сообщает телеканал КТК









На розыск подозреваемых ушло чуть больше недели. Вчера полицейские сообщили о задержании. Сообщается, что мужчинам 35 и 46 лет. Оба - жители Астаны. В момент кражи они попали в объективы камер наблюдения. Их добычей стали украшения более чем на 180 миллионов тенге. Где сейчас украденное, выясняет следствие. По одной из версий, все продали в Россию.





В данный момент в управлении полиции города Степногорска находится досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере. Подозреваемые лица задержаны, избрана мера пресечения в виде ареста. У них изъяты средства связи, сотовые телефоны, денежные средства в большом количестве. Также были изъяты транспортные средства, на которых они передвигались", - сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции департамента полиции Акмолинской области Сагындык Жантемиров.