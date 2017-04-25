Сотрудник поселкового акимата в Кызылординской области обманул местных жителей на 1 млн тенге

Кызылорда. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области главный специалист акимата в поселке Шиели обманул местных жителей на 1 млн тенге, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По информации пресс-службы, прокуратура Шиелийского района выявила и зарегистрировала коррупционное преступление в отношении главного специалиста аппарата акима поселка Шиели Е. Отызбаева по пункту 2 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество), передает Kazakhstan Today.

"Следствием установлено, что Отызбаев Е., под предлогом оказания содействия в получении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, используя бесконтрольность со стороны руководства, подделывал правоустанавливающие документы, за что получил от потерпевших денежные средства на общую сумму 1 млн тенге", - уточнили в надзорном ведомстве.

Приговором суда Шиелийского района Отызбаев признан виновным в совершении коррупционного преступление и осужден с применением статьи 55 УК РК, части 2 статьи 4 закона "Об амнистии в связи с 25-летим Независимости Республики Казахстан" к наказанию в виде ограничения свободы на 3 года. На тот же срок установлен пробационный контроль. Он также пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах.

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