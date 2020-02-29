Сотрудник военной полиции задержан за незаконную перевозку огнестрельного оружия

Усть-Каменогорск. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области инспекторы Зайсанского опорного пункта Республиканского государственного казенного предприятия "ПО "Охотзоопром" задержали лейтенанта военной полиции за незаконную перевозку огнестрельного оружия, передает Kazakhstan Today.

22 февраля 2020 года инспекторами Зайсанского опорного пункта РГКП "ПО "Охотзоопром" при проведении рейдовых мероприятий совместно сотрудниками Маканчинского районного отдела полиции на территории Урджарского района Восточно-Казахстанской области был задержан старший лейтенант военной полиции, который незаконно перевозил в багажнике автомобиля марки "Тойота" 4 единицы огнестрельного оружия (одно нарезное оружие марки ТОЗ-8, два гладкоствольных охотничьих ружья 16-го калибра (одно и двуствольное), одно ружье 12-го калибра, 87 патронов 16-го калибра) без соответствующих документов", - сообщил в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.





Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Урджарского районного отдела полиции по часть 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

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