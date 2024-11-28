Сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки   

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Кокшетау. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области прокуратура выявила хищение свыше 300 млн тенге, выделенных из резерва правительства в 2021 году для переселения проживающих в зоне подтопления граждан.





Специальными прокурорами Акмолинской области завершено расследование в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО "Престиж Строй 7", "Фундаменталь" по факту хищения свыше 300 млн тенге. Эти средства были выделены из резерва правительства в 2021 году для строительства двух 100 квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.





Действия подозреваемых квалифицированы по статье 189, часть 4, Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть растрата имущества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





Двое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, третий соучастник находится под домашним арестом.





В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество - коммерческая недвижимость в Астане и Алматы, спецтехника, строительное оборудование и денежные средства на банковских счетах на сумму более 50 млн тенге. Оценочная стоимость всего арестованного имущества составила свыше 335 млн тенге", - отметили в прокуратуре.





Прокурорами установлено, что часть из указанного имущества сдавалась в аренду и приносила преступный доход.





В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по статье 218, часть 3, Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем. За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в ведомстве.





По данным прокуратуры, в настоящее время участники уголовного процесса ознакамливаются с материалами уголовного дела.