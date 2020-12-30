Сотрудников Минздрава обвиняют в препятствии следствию по делу экс-руководителей ведомства

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - В отношении должностных лиц Министерства здравоохранения и других граждан возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования досудебному расследованию, передает Kazakhstan Today.

23 декабря в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения Республики Казахстан и других лиц начато досудебное расследование по части 3 статьи 407 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту воспрепятствования следствию", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, речь идет о расследовании уголовного дела в отношении экс-руководителей Минздрава РК.

Данные лица, которые, сами не являясь участниками уголовного процесса, осуществляли вмешательство в расследование путем незаконного сбора, передачи и публикации не соответствующей действительности информации о ходе и результатах следствия", - уточнили в КФМ.

Подробности дела не разглашаются.

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