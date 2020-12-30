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Сотрудников Минздрава обвиняют в препятствии следствию по делу экс-руководителей ведомства

29.12.2020 5023
Сотрудников Минздрава обвиняют в препятствии следствию по делу экс-руководителей ведомства
Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - В отношении должностных лиц Министерства здравоохранения и других граждан возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования досудебному расследованию, передает Kazakhstan Today.
 

23 декабря в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения Республики Казахстан и других лиц начато досудебное расследование по части 3 статьи 407 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту воспрепятствования следствию", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу.

 
По информации ведомства, речь идет о расследовании уголовного дела в отношении экс-руководителей Минздрава РК. 
 

Данные лица, которые, сами не являясь участниками уголовного процесса, осуществляли вмешательство в расследование путем незаконного сбора, передачи и публикации не соответствующей действительности информации о ходе и результатах следствия", - уточнили в КФМ. 

 
Подробности дела не разглашаются.
 
Напомним, в настоящее время под следствием находится бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов, подозреваемый в растрате бюджетных средств в особо крупном. Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подозревается в растрате более чем 500 млн тенге, выделенных для создания информационных систем. 
 

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