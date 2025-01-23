Стала частью мошеннической схемы: жительница Костаная вложила 21 млн тенге в фальшивую платформу
Полиция выяснила, что женщина была использована как дропер в мошеннической схеме
Фото: polisia.kz
Костанай. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница города Костаная вложила 21 млн тенге в фальшивую платформу и стала частью мошеннической схемы, сообщает Polisia.kz.
Женщина увидела объявление в Instagram о прибыльных инвестициях. Она связалась со "старшим консультантом", который предложил ей вложить деньги. После первого перевода в 100 долларов у женщины начали требовать дополнительные деньги для оплаты несуществующих налогов и пошлин. Мошенники убеждали ее увеличить суммы, включая кредиты в нескольких банках. На сбережения, хранившиеся на депозите, она планировала купить жилье. В общей сложности потерпевшая перевела более 21 миллиона тенге", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе начатого досудебного расследования полиция выяснила, что женщина была использована как дропер в мошеннической схеме.
Установлено, что банковские реквизиты ее бизнеса мошенники использовали для дальнейшего вывода денежных средств. По факту мошенничества в особо крупном размере проводится следствие. Сейчас полиция продолжает работать над установлением местонахождения и задержанием подозреваемых", - добавили в полиции.
Ранее на 6 миллионов тенге обманули мошенники пенсионерок в Кокшетау.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
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Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
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Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.