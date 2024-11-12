Стену в филиале банка взломали в Павлодаре

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Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алатауском районе города Алматы капитан полиции получил ножевое ранение, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.





По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства преступления устанавливаются", - проинформировали в пресс-службе.





Ранее в Сети появилась информация о том, что ночью возле одного из кафе в Алатауском районе произошла драка, в результате чего, капитан полиции получил ножевое ранение.





Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.



