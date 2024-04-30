Суд Астаны вынес приговор руководителям военизированной охраны КТЖ

Рассказать друзьям

Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Осуждены руководители военизированной охраны КТЖ, - Осуждены руководители военизированной охраны КТЖ, сообщает пресс-служба суда Астаны.





29 апреля межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Н., М. и С. по факту присвоения денег ТОО "ВЖДО" и в отношении Н. по факту злоупотребления должностными полномочиями.





Н., являясь генеральным директором ТОО, в группе лиц по предварительному сговору с заместителем гендиректора М. и главным менеджером С. путем присвоения похитил денежные средства ТОО в особо крупном размере - свыше 159 млн тенге, предназначенные на закуп комплекса оборудования для системы видеонаблюдения.





Также Н., злоупотребляя своими полномочиями, трудоустроил С. в качестве водителя в структурное подразделение ТОО и использовал в своих личных целях, причинив ущерб ТОО в сумме более 1,5 млн тенге в виде выплаченных заработных плат.





Приговором суда Н. признан виновным и осужден к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. М. и С. признаны виновными и каждый осужден к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.





Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в пределах суммы причиненного ущерба с взысканием с виновных лиц в солидарном порядке.





Приговор не вступил в законную силу.





Напомним, в январе 2024 года стало известно, что департамент Агентства по противодействию коррупции Астаны завершил расследование в отношении генерального директора, заместителя генерального директора и менеджера отдела цифровизации ТОО "Военизированная железнодорожная охрана АО "НК "КТЖ".