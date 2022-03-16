Кайрат Сатыбалдыулы арестован на 2 месяца

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НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В ходе проведения операции "Розыск" в столице задержали гражданина Российской Федерации, обвиняемого в убийстве двух граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержан уголовный преступник, находящийся в международном розыске за совершение особо тяжкого преступления. Установлено, 51-летний обвиняемый в августе 1997 года в Ростовской области Российской Федерации со своим подельником совершил убийство двух граждан. Преступление было совершено из корыстных побуждений, с целью завладения автомашиной", - информирует пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

В настоящее время обвиняемый водворен в следственный изолятор, решается вопрос об экстрадиции.

Отметим, что в период с 9 по 18 марта 2022 года в Нур-Султане проводится широкомасштабная операция "Розыск". С начала операции на территории города Нур-Султана было установлено и задержано 20 уголовных преступников, а также найдено шесть без вести пропавших граждан.